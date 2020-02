Castro om klassemålet: – Det er slike ting folk vil se på

Det startet ikke så bra for AaFK med et baklengsmål allerede etter tolv minutter ved Daouda Bamba, men etter det reiste AaFK seg mesterlig og slo Brann 3–1 i Vestlandshallen. Niklas Castro kunne stå igjen med et stort glis etter å ha scoret alle AaFKs mål.

Men det var spesielt det siste målet som det ble snakket mest om etter kampen. Castro tok med seg ballen inn i 16 meteren og lobbet den i mål over Brann-keeper Eirik Holmen Johansen, som må være eliteseriens høyeste keeper med sine litt over to meter.