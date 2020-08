Fotballradioen tilbake: – Selvfølgelig riktig å hente Bolaños tilbake

Fotballradioen er tilbake etter sommerpausen. Christian Bolaños-overgangen er selvfølgelig hovedtema.

Nå nettopp

Leder i Trenerforeningen, Teddy Moen, gjester Fotballradioen. Starts signering av Christian Bolaños blir diskutert.

– Hvor god er han egentlig?

Jesper Mathisen er ikke i tvil om at Christian Bolaños blir en forsterkning for Start. Han mener også det er riktig å bruke penger på spilleren til tross for en anstrengt klubbøkonomi.

Teddy Moen er mer i tvil, ikke først og fremst om kvaliteten på spilleren, men om det er riktig å hente ham i klubbens situasjon.

Det diskuteres også Starts nye strategiplan, veien videre og sykdom som har satt spor hos både Moen og Mathisen.