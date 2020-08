Tysk klubb bekrefter Aremu-interesse

Afeez Aremu nærmer seg tyske St.Pauli. Nå bekrefter klubben interesse for Start-spilleren.

Fædrelandsvennen meldte mandag morgen at Starts midtbanespiller Afeez Aremu er på vei til tyske St.Pauli.

Nå bekrefter klubbens sportssjef, Andreas Bornemann, interessen for Start-spilleren overfor avisen Hamburger Morgenpost.

– Han har en profil som vil passe oss godt. Han er en interessant spiller som til tross for sin unge alder har mye erfaring. Han er en sekser og har spilt mange kamper i denne posisjonen, sier Bornemann til avisen.

Start har ikke ønsket å uttale seg om den tyske interessen for Aremu.

– Det jeg kan si, er at det er naturlig at det er stor interesse for en spiller som er på utgående kontrakt, sa Starts sportslige leder Atle Roar Håland til Fædrelandsvennen mandag.

En overgang i sommer vil bety at Start vil motta overgangssum for Aremu, som har kontrakt med Start ut sesongen.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Aremu den siste tiden, men han vil ikke svare på spørsmål om egen fremtid.

Starts defensive midtbanespiller pådro seg en kuttskade i kneet mellom første og andre serierunde som han slo opp to ganger i sommer. Han har ikke vært på banen siden kampen mot Rosenborg 16.juli.

Trolig spilt sin siste Start-kamp

Etter det Fædrelandsvennen vet har det også vært belgisk interesse for nigerianeren. Men trolig blir St.Pauli neste stoppested for Starts midtbaneanker, som nok har spilt sin siste kamp for Start.

– Han er veldig atletisk, har god fysikk og er en aggressiv duellspiller. Han har allerede spilt over 70 kamper for Start i Norge, forklarer Bornemann til avisen.

Kultklubben St. Pauli spiller i 2. Bundesliga og hadde i fjorårssesongen to nordmenn i stallen. Leo Skiri Østigård var på utlån fra Premier League-klubben Brighton, mens Mats Møller Dæhli spilte der frem til han ble kjøpt opp av Genk i januar.