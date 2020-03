Dette er Starts lag: Amund Wichne - Eirik Wichne, Damion Lowe, Jesper Daland, Henrik Robstad - Erlend Segberg, Afeez Aremu - Ikhsan Fandi, Eman Markovic, Espen Børufsen - Kevin Kabran

Tidligere tirsdag meldte Start at de isolerer sine spillere for omverdenen i frykt for koronavirus. Kampen mot Grorud går likevel som planlagt.

Kampen begynner klokka 16.00 og du kan følge den i vår livechat. Vi går direkte inn i pausen og etter kampen.