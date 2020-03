Positive Akinyemi-nyheter for Start: – Jeg føler meg langt bedre

KRISTIANSAND: – Jeg føler meg langt bedre nå. Jeg opererte fredag og føler det helt annerledes enn før, sier Adeleke Akinyemi til Fædrelandsvennen.

Den 21-år gamle kraftspissen skulle skyte Start til Eliteserien i fjorårets sesong, men pådro seg et ankelbrudd allerede i første serieomgang. I utgangspunktet var løypemeldingen at Akinyemi gikk glipp av vårsesongen. Etter hvert kom det langt mer nedslående nyheter for spilleren, og han måtte opereres på nytt mot slutten av fjorårssesongen.

Hovedproblemet de siste månedene har vært en sene knyttet til den ene stortåen. Fredag gikk han gjennom en relativt liten operasjon for å bøte på problemet, som har vært så ille at han har trøblet med å gå normalt. Da Fædrelandsvennen traff ham tirsdag, var det tydelig at ganglaget og humøret var langt bedre.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Kan trolig belaste foten om et par uker

– Slik jeg ser det nå er det bare å komme seg i form. Jeg vil begynne å løpe om to uker. Målet er å spille når serien starter, sier nigerianeren.

Spørsmålet er om det er reelt – med kun en måned til seriestart – men Start bekrefter at situasjonen rundt millioninvesteringen er langt lysere nå enn det den har vært.

– Det skal ikke ta lang tid før han kan belaste foten og være i trening igjen. Han kan antakelig begynne å løpe om et par uker, bekrefter Start-trener Joey Hardarson, som samtidig mener spissen trenger tid på å komme i form igjen – om opptreningen nå går etter planen.

– Han har vært lenge ute og vi må ta dette steg for steg. Han trenger mye tid på feltet før han er klar igjen, sier islendingen.

– Forventer du at han kommer tilbake igjen, eller er det fortsatt en risiko at det ikke går?

– Det er alltid en risiko etter den skaden han har hatt, og operasjonene han har vært gjennom. Men operasjonen har vært vellykket, og det blir spennende å følge ham de neste ukene nå, svarer Hardarson.

Kaller siste året forferdelig

– Jeg har mistet mye, det er helt klart. Jeg er kanskje på 60–70 prosent nå. Men det eneste som mangler er å komme seg i form, sier Akinyemi, som forklarer at operasjonen også har gjort noe med humøret.

– Naturlig nok er humøret langt bedre nå. Det siste året har vært helt forferdelig for meg. Alle har spurt meg når jeg kommer tilbake, men det har vært vanskelig å svare, sier Akinyemi.

– Jeg har vært ensom, og det har ikke vært gøy å se de andre trene. Men sånn er fotballen. Jeg var uheldig, men nå skal jeg se framover og komme meg tilbake på banen. Dette er sesongen min, sier en nå offensiv 21-åring, som når han kommer tilbake i trening får en ny trener enn han hadde før skaden. Akinyemis beinbrudd sammenfalt med kampen da Kjetil Rekdal på dramatisk vis ledet Start-laget for siste gang hjemme mot Aalesund i fjor.

Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Jeg tror vi har et bedre lag nå. Jeg synes gjengen virker mer fokusert enn tidligere, og at det trenes hardere, sier Akinyemi, som blir hjemme for å trene når resten av Start-laget reiser til Marbella fredag.

Akinyemi kom til Start sommeren 2018, og ble den nest dyreste spilleren Start har signert etter brasilianeren Ygor. Flere utenlandske medier har meldt at Ventspils mottok over sju millioner kroner for spilleren. Start har aldri bekreftet hva de betalte. Han viste prov på noen av kvalitetene da han spilte 12 kamper og scoret tre mål i høstsesongen 2018.