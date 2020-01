Morten Gamst Pedersen fikk nyttårsaften beskjed om at TIL ikke kom til å tilby ham ny kontrakt, men at det kunne komme et tilbud seinere.

Etter at Simo Valakari kom tilbake fra ferie, varslet treneren at han skulle ha en samtale med Gamst. Og denne praten fant sted torsdag.