Nok en treningskamp bak lukkede dører: Slik kan du se Moldes kamp mot KBK

MOLDE: Søndag endte det med 1-2-tap for 1.-divisjonslaget Sogndal for MFK. Torsdag venter Moldes andre treningskamp etter koronaoppholdet, og da venter KBK på motsatt banehalvdel. Kampen har avspark klokka 13.00.

Ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde, er glad for å kunne tilby tv-bilder til Rbnetts abonnenter.

– Vi er svært glade for at vi har landet en avtale med MFK om rettighetene til denne kampen. Vi merker at det er stor interesse for fotball frem mot seriestart, og et lokaloppgjør mot KBK er en skikkelig godbit. Kampene går fortsatt uten publikum. Gjennom en avtale med det lokale mediehuset sikrer MFK at mange fotballinteresserte får tilgang til kampen, sier Loe Welde.

Kampen kommenteres av Carl Henrik Indbjør og Daniel Nerli Gussiås.

– Fint at de rundt oss får følge med

Molde-trener Erling Moe er glad for at supporterne får muligheten til å se kampen.

– Det er veldig fint for de rundt oss at de får følge med og se litt av det vi holder på med. Alle er sulteforet på fotball nå, så får vi håpe at morgendagen ikke er så preget av en treningskamp som sist, og at vi klarer å steppe det opp, sier Erling Moe til Romsdals Budstikke.

Moe forventer ett tøft lokaloppgjør, men mener de skal være godt skikket for å hamle opp mot et robust KBK.

– Dette blir deres første treningskamp, mens vi har fått ei gjennomkjøring allerede. Da fikk vi på alle som var aktuelle spilletid. Nå må vi benytte denne anledninga, for det er tross alt ikke lenge til det braker løst. Det er alltid tette og tøffe oppgjør mot Kristiansund, så det blir spennende å se hvem som griper muligheten, sier Moe etter onsdagens treningsøkt på Aker stadion.

Vet hvor skoen trykker

Hovedtreneren legger ikke alt for mye vekt på det som skjedde mot Sogndal, men håper han får se et mer aggressivt hjemmelag mot KBK.

– Det var en åpningskamp hvor hovedsaken for oss var å få i gang alle. Vi gjorde mange bytter, men vi fikk se hva vi må jobbe med og hvor skoen trykker. Vi møtte et lag som forsvarte seg godt og lå lavt i 5-4-1. Da klarte vi ikke å få opp balltempo og motsatte bevegelser. Det ble mye ballflytting, og i den kampen så det ut som at vi var fornøyde med det. Det holder ikke, for vi ønsker å hele tiden fremstå så godt vi kan, sier Moe, før han legger til:

– Samtidig er det ikke sånn at vi legger voldsomt vekt på resultatet i en sånn type kamp etter nesten tre måneder uten fotball. Jeg er mer opptatt av hva vi skal jobbe videre med og hva som var bra. Det var gode svar i gjenvinningsspillet, og vi hadde stort sett ballen hele tiden, sier Moe om tapet for tre dager siden.

– Jeg forventer progresjon inn mot seriestart, og alle har lyst til å spille den første kampen. Da er det sånn at de må ta mulighetene de får.

Noen få er usikre

Troppen mot KBK vil være den samme som sist. Det vil altså si at alle er med, foruten Ohi Omoijuanfo, Mathis Bolly, Kristoffer Haugen, Fredrik Sjølstad og Andreas Linde. Ellers er et par navn usikre. Dette handler ikke om skader, men at støtteapparatet vil ta sine forholdsregler med tanke på å ikke kjøre spillerne for hardt i startfasen.

– Jeg skal sjekke opp et par stykker om de er klar i morgen, så jeg har ikke laget klart. Vi har et par tilfeller hvor vi tenker at det kan være best å hvile. Men jeg garanterer at det vil bli et godt Molde-lag som går utpå fra start, sier Moe, som også forteller at det vil bli gjort færre bytter denne kampen enn det ble gjort mot Sogndal.

Uproblematisk

Tirsdag ble det klart at Kristiansund er motstander allerede i 5. serierunde. Moe mener det er uproblematisk å møte det samme laget kun en drøy måned før seriekampen skal gå på Kristiansund stadion.

– Det er null problem for vår del. Vi kjenner hverandre såpass godt fra før uansett. Men det er klart man lurer på om forbundet tok feil av Kristiansand og Kristiansund når vi møter KBK allerede i 5. runde, ler Moe, og sikter til at MFK skal til Kristiansand for å møte Start i 3. serierunde. Fra NFFs del ble det argumentert med at de ønsket minst mulig reising de tre første rundene.