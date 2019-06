Roper varsku om arbeidsmengden i Hødd: – Jeg sitter igjen med en ekkel følelse

Hødd har vært gjennom en turbulent periode de to siste årene, der både økonomien og det sportslige har gått nedover. En konsekvens av det har vært at klubben har måtte kutte kostnader. Det er noe som administrasjonen i klubben, som består av tre mann, fått merke på kroppen.

– Det er ikke til å stikke under en stol at vi har nedbemannet ganske heftig. Vi har mistet to sentrale stillinger etter at Oddmund og André har forsvunnet i løpet av året. Dette er stillinger som ikke er blitt erstattet, som gjør at oppgavene de hadde er blitt fordelt på tre i administrasjonen. Det er ingen god situasjon. Jeg er sjølsagt bekymret for kollegene mine opp i det hele.