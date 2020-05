Snart kan du se eksotisk fotball direkte på TV: Det er denne mannen ekstra glad for

Snart kan du endelig benke deg foran TV-skjermen for å se en direktesendt fotballkamp igjen. Fredag ble det nemlig klart at TV 2 har kjøpt rettigheter til å vise kamper fra toppserien Betri Deildin på Færøyene. Alle de kjente ligaene i Europa er stanset eller pauset på grunn av koronapandemien, og repriser av gamle kamper har vært det eneste tilbudet for fotballsultne nordmenn de siste ukene.

Men på Færøyene er de klare for seriestart. Neste helg kan du se eksotiske godbiter som Havnar - EB/Streymur eller Klaksvik - B36 direkte på TV 2s kanaler. De kjører «full pakke» med studiosending og egne kommentatorer. TV 2 skal i første omgang vise kamper fra de første tolv serierundene.