Eliteserien direkte: Kan Vålerenga ryste Molde på bortebane?

MØLVADGOAL!!! Dansken setter sitt første for sesongen, og setter også et punktum på kampen! Strømsgodset sikrer her de tre poengene!

Mål for Strømsgodset!

Tveita chipper gjennom til Hustad, men spissen får ikke et godt touch i det han skal dempe ballen. Dermed spretter kula inn til Myhra.

Kristiansen slår inn på bakre stolpe, men der løpet Haugen en Godset-spiller over ende. Dermed blir det frispark til Godset.

