Eliteserien direkte: Vålerenga-smell på bortebane

Mål for Molde!

Finne reduserer! Sahraoui gir til Vega, som slår inn. Finne demper, vender opp, og klistrer ballen i hjørnet. Har Vålerenga mer å gi her?

Mål for Vålerenga!

Dønnum forsøker å spille opp Sahraoui, men pasningen er litt for upresis.

Mål for Molde!

Nære for VIF! Borchgrevink slår inn, Vilhjalmsson header i Bjørnbak, og ut til corner.

Molde kontrer igjen. Ulland Andersen fører ball - og gir den ikke fra seg. Kommer til sekstenmeteren før han fyrer av. Langt over.

Ohi er nære! Molde kontrer. Wingo slår til Ohi som raser inn i boksen. Han forsøker å flikke ballen i lengste hjørne, men det går like over.

Mål for Molde!

Et lite VIF-press nå! Sahraoui slår inn fra kant, og Kitolano klarerer til corner.

Aursnes kommer seg på beina, og går av banen for egen maskin. Det er godt å se!

Bruker albuen for aktivt mot Stokke. Ser grei ut den.

Ut av det blå spilles Stokke alene gjennom. Men spissen er ikke kjent for farten, og løpes opp. Derfor vender han, og triller til Holm på vei i full fart mot mål. Han avslutter like utenfor!

Ulland Andersen kliner til fra over 20 meter. Rett i fanget til Klaesson.

Ny Klaesson-tabbe! For andre gang i kampen gir han bort ballen med en svak pasning. Ohi snapper rett utenfor boksen, og gir ballen til Aursnes med et hælspark. Han tar med seg ballen, og tupper kula i mål! Er det scoring i avskjeden? Midtbanespilleren ryktes å være på vei til Frankrike.

Mål for Molde!

Ny stor sjanse! Ohi får et innlegg fra Hussain. Tar ned ballen på fem meter, men Borchgrevink kaster seg inn og takler ballen. Molde vil ha straffe, men får ikke det.

Aursnes tar dødballen igjen. Det går like over hodet på Hussain, og VIF får den unna.

