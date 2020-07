EIK overbeviste igjen: – Vi er virkelig i flytsonen for tiden

EIK valset over bunnlaget Fram og viste virkelig at de er et lag å regne med i toppen av divisjonen.

FRAM - EIK 0–4:

– Vi er virkelig i flytsonen for tiden. Også i denne kampen dominerer vi banespillet totalt, og det var slett ikke et mål for mye vi vant oppgjøret med.