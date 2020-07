Rikard Norling under press: Snakker om å trekke seg.

Tidligere Brann-trener Rikard Norling sliter tungt i AIK.

Rikard Norling og AIK sliter for tiden. Her er Norling under en kamp mot Celtic i Europa League i fjor. AP

AIK-DJURGÅRDEN 0–1

AIK tapte 0–1 i Stockholm-derbyet mot Djurgården søndag kveld. Norske Aslak Fonn Witry scoret vinnermålet 13 minutter før slutt.

Dermed er tidligere Brann-trener Rikard Norling, som nå leder AIK, under press.

AIK ligger på en 12.-plass, med kun fire lag bak seg på Allsvenskan-tabellen. 11 av 30 runder er spilt.

Etter kampen måtte Norling svare på spørsmål om egen fremtid.

– Det er en vanskelig situasjon akkurat nå. Det eneste jeg egentlig kan si, er at jeg aldri kommer til å gjøre noe som sårer klubben på noen måte, sier Norling ifølge Expressen.

Ikke fremmed for å trekke seg

Norling fortsatte med å si at han ikke er fremmed for tanken om å trekke seg.

– Man skal ikke sitte og prate om sånne ting som trener, for da er det på en måte helt over. Men nå er det såpass alvorlig, at jeg må være ydmyk i at jeg ikke kommer til å bli igjen her for enhver pris om det ikke er det beste for AIK, sier Norling, som er inne i sin andre periode som hovedtrener i den svenske storklubben.

I Norge ble Norling kjent for sine ærlige og direkte uttalelser i rollen som Brann-trener. Brann rykket ned fra Eliteserien i 2014 under Norlings ledelse. Og etter en skuffende start på 2015-sesongen på nivå to, måtte Norling gå.

Sjefen: Ingen planer om trenerskifte

49-åringen har ledet AIK siden 2016 - og vant ligaen i 2018 - men nå er det mørke skyer i horisonten.

Svenske medier spekulerer i den karismatiske trenerens fremtid. Da AIKs styreleder Robert Falck ble spurt om et mulig trenerbytte søndag, svarte han slik:

– Vi holder sammen i AIK. Vi har en kontinuerlig dialog med styret og har full tillit til samtlige i AIK.

– Vi har ingen planer om å bytte trener nå.