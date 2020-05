– Jeg synes Start er en god klubb med et fantastisk potensial. Det er en by med en kraftig fotballkultur, og det å få være med å bidra til det synes jeg var så pass interessant at jeg takket ja, sier Stig Lillejord til Fædrelandsvennen.

Han har over 20 års erfaring som spilleragent, og skal nå hjelpe Start de neste overgangsvinduene.