ORKANGER: – Det er ikke ment som kritikk, og det gjelder ikke bare Rosenborg, sa Nils Arne Eggen.

Han var egentlig ferdig med sitt innlegg under Thamskonferansen i hjembygda Orkdal. Kåseriet hadde handlet lite om Rosenborg, men mye om filosofien som la grunnlaget for den enorme RBK-suksessen for to tiår siden.