Norge freser mot UEFA-avgjørelse: – Det er en hån

ROMANIA - NORGE 1–1

BUCURESTI/OSLO: For på Arena Nationala var det minst 30.000 barn og foreldre på tribunene.

I utgangspunktet skulle tribunen være tomme for rumenere.

Det var straffen fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA), etter at kampen mot Malta ble gjenstand for rasistiske tilrop fra de rumenske tribunene.

Mener det undergraver arbeidet mot rasisme

Slik ble det altså ikke. Støynivået inne på arenaen var enormt.

– De hiver inn både barn og voksne. Det er null straff, så dette er bare en parodi egentlig. Det er en stor vits. Helt utrolig at de kan gjøre noe sånt og tillate noe sånt. Dette er jo ingen straff, freste landslagets assistenttrener Per Joar «Perry» Hansen etter kampen.

– Undergraver det arbeidet mot rasisme?

– Absolutt. Det er en hån mot det som skjer hele tiden i fotballen. Det må tas tak i. Det eneste som hjelper er å kaste ut slike nasjoner som bedriver sånne ytringer i 2019. Kast dem ut. Ikke la dem spille kamper på X antall år, svarte «Perry».

UEFA har i forkant av kampen vist til regelverket for denne typen saker, som sier at barn under 14 år kan komme inn. Det var ikke et unntak før denne kampen som gjorde at Romania fikk slippe inn barn, men et regelverk som har vært kjent lenge.

Den norske assistenttreneren var likevel klar på at Norge vil kontakte UEFA i etterkant av oppgjøret.

– Vi må gi kraftig uttrykk for hva vi synes.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Vanskelig å kontrollere

Også landslagssjef Lars Lagerbäck var svært kritisk til beslutningen under sin pressekonferanse i Bucuresti.

Han mener at med det store antallet mennesker som dukket opp til kampen, så er det vanskelig å kontrollere hvem som kommer innenfor portene.

– De burde innsett at det går ikke å kontrollere hvem som er her. At de i det hele tatt har tatt en sånn beslutning. Vi skrev til UEFA også, sa han.

Før oppgjøret fikk også Norges Fotballforbund en offisiell beklagelse fra UEFA for deres håndtering av saken, ifølge VG.

Uansett ønsket svensken ikke å skylde på publikum og lydnivået for at kampen ikke gikk som Norge ønsket.

Aftenposten har forelagt uttalelsene fra den norske leiren til UEFA, men sent tirsdag ikke fått svar.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

King ikke like sint

En som ikke lot seg irritere like mye som sjefene sine, var Joshua King. Han er frustrert over rasismen som plager fotballen, senest under kampen mellom Bulgaria og England mandag.

Å spille foran ingen er han imidlertid heller ikke glad i.

– Selvfølgelig er det mye gøyere å spille med folk på tribunene. Det var mange barn der, og de lagde mye liv. Når man sier noe rasistisk og får en straff, så bør man holde på den straffen. At de fikk lov til å ha 30.000 barn her i dag, jeg klager ikke på det, sier Premier League-spissen.

En som fyrte seg mer opp, var kaptein Stefan Johansen.

– Reglementet er som det er, og Romania dro nytte av det. Men jeg synes ikke det er en sterk nok straff for rasisme. Det er noe som ikke hører hjemme. Det irriterer meg at jeg må stå og snakke om det, det er helt latterlig. Det skjedde i går (mandag) med England, og det er håpløst og skal ikke skje. Det bør være nulltoleranse i reglementet.

Venstreback Haitam Aleesami var enig med både treneren sin og King.

– Jeg er enig med Perry, når man først opplever rasisme på en fotballbane, så skal det slås hardt ned på, sier Frankrike-proffen.

Samtidig hadde han ingenting å utsette på dem som faktisk slapp inn.

– Jeg liker å spille foran fulle tribuner, og jeg synes det er kult at barn slipper inn, sier Aleesami.