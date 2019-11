Får sin første start siden mai: Slik stiller Ranheim i skjebnekampen mot Mjøndalen

Kampen for tilværelsen er det som beskriver Ranheim best om dagen. Trønderne ligger dønn sist på tabellen, men søndag møter de laget som ligger på plassen over.

Mjøndalen har like mange poeng, men bedre målforskjell. For begge lagene er det to poeng opp til Strømsgodset på kvalikplass, og fire poeng opp til trygg plass.

Flere endringer

Med tre kamper igjen å spille av sesongen kan dette være kampen som avgjør lagenes videre skjebne i Eliteserien.

Og Ranheim-trener Svein Maalen har gjort flere endringer på laget som skal spille på Consto Arena i Mjøndalen søndag klokken 18:00.

På midtbanen kommer Ranheims spanjol Adriá Mateo Lopez inn. Det er første gang han er i startelleveren siden kampen mot Vålerenga i mai.

Mot Tromsø for to uker siden fikk han fire minutter på banen da Ranheim tapte 4–2.

Håkon Mosvold Larsen

Barli tilbake

Inn kommer også Ranheims ubestridte førstekeeper Even Barli. Etter en kamp på sidelinjen på grunn av en hodeskade han pådro seg mot Viking i cupen, er han tilbake på banen.

Andrekeeper Magnus Lenes, som gjorde en god figur mot Stabæk forrige helg, er dermed tilbake på benken.

På benken befinner også superveteran Øyvind Storflor seg. Olaus Skarsem går inn på høyrekanten.

I det motsatte oppgjøret i Ranheimsfjæra endte det 1–1. Da var det Michael Karlsen som scoret for trønderne, men han er ikke med til Buskerud. Karlsen soner karantene for gule kort.

Disse starter mot Mjøndalen:

Even Barli – Jørgen Olsen Øveraas, Daniel Kvande, Ivar Furu, Torbjørn Heggem – Adriá Mateo Lopez, Magnus Blakstad, Mads Reginiussen – Olaus Skarsem, Vegard Erlien og Mushaga Bakenga.

Reserver: Magnus Lenes, Aleksander Foosnæs, Erlend Sørhøy, Eirik Valla Dønnem, Øyvind Storflor og Ola Solbakken.