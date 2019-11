De lyseblå har sesong etter sesong vært preget av store utskiftninger i spillergruppen. Sjansen for da capo er betydelig når et helt lag faktisk står uten kontrakt etter at siste kamp er spilt hjemme mot Strømmen lørdag ettermiddag.

Det kan for øvrig bli tredje seier på rad og en flott avslutning for trenerduoen Bengt Sæternes/Bojan Zajic.