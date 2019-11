Simen (29) med eksotisk fotballbragd. Nå åpner han for et nytt eventyr.

Ikke på 20 år har lille Klaksvík i den bitte lille fotballnasjonen Færøyene blitt seriemestere. Nå er det jubel blant byens 5000 svært fotballinteresserte innbyggere. Klaksvík toppet seriegullet 2019 med å ta seg videre fra første runde i kvaliken til Europa League. Sentral i begivenhetenes sentrum: Simen Sandmæl fra Meråker.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men det har vært et veldig bra og interessant år. Jeg er egentlig ganske imponert over nivået på de beste lagene i ligaen, og jeg tror Klaksvík ville hevdet seg bra i Obos-ligaen. Det har vært artig å oppleve en annen fotballkultur, og en litt spesiell tilværelse utenfor fotballen. Færøyene er et lite land med mye fin natur, og annerledes kultur enn her hjemme, sier han.