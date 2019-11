Hegerberg fortsetter å bøtte inn mål

MONTPELLIER - LYON 0–3

Hegerberg fortsatte scoringsformen da Lyon lekte seg til 3-0-seier borte mot Montpellier i den franske toppserien for kvinner lørdag.

Kun dager etter at hun ble tidenes mestscorende i Champions League for kvinner, var 24-åringen sterkt delaktig i at Lyon overtok serieledelsen i Frankrike.

Hegerberg sto bak 3-0-målet etter 71 minutter da hun hadde blitt flyttet inn som midtspiss. Innbytter Delphine Cascarino stormet fram på høyrekanten og la inn foran mål. Der var Hegerberg på ekte goalgettervis først på ballen og styrte den sikkert forbi keeper.

24-åringen var svært nær ved å sette inn sitt første mål etter kun 18 minutter, men skuddet gikk via en forsvarer hos vertene og ble reddet med en flott beinparade av keeper.

Med ti ligamål er Hegerberg toppscorer i ligaen, to mål foran PSG-duoen Marie-Antoinette Katoto og Kadidiatou Diani.

Lyon hadde kontroll fra første spark på ballen og tok ledelsen etter tre minutter da kaptein Wendie Renard headet inn 1-0 på første stolpe. Etter forsvarstabbe hos hjemmelaget la tyske Dzsenifer Marozsán på til 2-0 etter 38 minutter.

Lyon tok dermed over ledelsen i den franske toppserien med 22 poeng og imponerende 36-4 i målforskjell. Den kan imidlertid PSG og Karina Sævik ta tilbake søndag om de slår Guingamp på hjemmebane.

Ned fra tabelltoppen i Italia

Stine Hovland og Milan klarte å kare til seg ett poeng etter å ha ligget under i toppkampen mot Fiorentina i italiensk Serie A.

Regjerende seriemester Juventus overtok serieledelsen etter fem serierunder med sin 3-0-seier over Hellas Verona.

Roma med Andrine Hegerberg i stallen spiller hjemme mot Sassuolo søndag.