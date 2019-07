Castro topper spillerbørsen etter vårsesongen

Det er nå gjort unna 13 serierunder, enkelte klubber har fortsatt en hengekamp å ta igjen, og Oslo-gutten Castro har samla sammen 53 poeng så langt på de ni kampene har fått karakter i. Det gir et snitt på 5,89 pr. kamp, mens Daniel Gretarsson på annenplass har 5,69 i snitt. Gretarsson har fått karakter i alle 13 kampene, og har samla 74 poeng. Men snittet til Castro er altså litt bedre, og det er det som avgjør hvem som til slutt blir årets spiller i AaFK.

Men Castro lever farlig. For å bli med i kampen om årets spiller-trofeet må man ha fått karakter (spilt minst 30 minutter) i minst 2/3 av kampene, altså i minst 20 av de 30 serierundene. Og Castro har allerede stått over fire kamper på grunn av skade. Pluss at han må stå over AaFKs neste kamp, som er borte mot overraskelseslaget KFUM-Oslo. For Castro pådro seg sitt fjerde gule kort mot Sandnes Ulf sist, noe som betyr karantene.