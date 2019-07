Odd – Molde 2–2

Molde hadde seieren langt nede i shortsen etter to glimrende scoringer i en godt gjennomført første omgang, men ga bort et baklengsmål to minutter etter pause og ett til fire minutter før ordinær tid var ute. Dermed ligger MFK bare fire foran Odd, som har to kamper og potensielt seks poeng til gode.