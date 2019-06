Kvinnespillere er blitt mobbet i det åpne og mobbet i det skjulte. Som en av de siste mannsbastionene har ikke fotballen en spesielt ærefull historie rundt behandlingen av de kvinnelige utøverne.

Men når vi nå ser at seertallene eksploderer både i Norge og i resten av verden, når vi som jobber i avisene ser at lesertall og interesse er formidabel, skyldes det en helt annen ting enn anstendighet eller et ønske om å likebehandle.