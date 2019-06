Strømsgodset – Molde 0–4

MARIENLYST(Rbnett): Det har vært mye prat om Molde og bortekamper denne sesongen. I kveld slo de fryktelig tilbake etter fadesen mot Aalesund i cupen i midtuka. På 14 minutter avgjorde Leke James kampen, med et perfekt hat-trick. Dette var etter at Martin Ellingsen hadde sendt Molde opp i ledelsen med et hodestøt da ti minutter var spilt.