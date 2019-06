Chelsea-legende returnerer til klubben - i helt ny rolle

Den tidligere målvakten opparbeidet seg legendestatus i klubben mellom 2004 og 2015.

Cech la nylig keeperhanskene på hylla og har vært ryktet til gamleklubben i rollen som sportsdirektør en god stund.

Fredag ble det klart at 37-åringen skal jobbe med utvikling og teknisk rådgivning for blåtrøyene. Han skal også sørge for at fotballavdelingene i klubben arbeider effektivt sammen.

– Jeg føler meg veldig privilegert som får muligheten til å bli del av Chelsea igjen og til å hjelpe klubben med å skape et best mulig miljø for å fortsette suksessen som har vært de siste 15 årene, sier Cech til klubbens nettsted.

Tsjekkeren var en sentral brikke i Chelseas mannskap gjennom elleve år. Han vant 15 titler, blant annet mesterligaen i 2012 og Premier League fire ganger. Deretter turen gikk videre til Arsenal. Hans siste kamp var mot Chelsea i europaligafinalen i mai, som endte med 1-4-tap for Arsenal. Nå returnerer han til gamleklubben.

– Jeg ser fram til utfordringen og håper at jeg kan bruke all min fotballkunnskap og erfaring til å hjelpe klubben til å oppnå enda mer suksess i framtiden, uttaler klubblegenden.