Fem snakkiser etter TIL-tapet: «Nå blinker aller varsellamper»

TIL - GODSET 0-1

1) Klassisk «drittmål»

Kampen ble avgjort i det 86. minutt etter at TIL tilsynelatende hadde full kontroll.

Et stygt balltap av veteran Morten Gamst Pedersen førte til en Godset-overgang, TIL kom på bakbeina og Kent-Are Antonsen kleppet ned Moses Mawa, fikk gult kort og frispark til Godset fra 19 meter som Mikkel Maigaard limte i nettaket.

Dette var for øvrig Godsets første borteseier i serien denne sesongen.

2) TIL i «rød sone»

Godsets seier tok drammenserne forbi TIL på tabellen. Ettersom bunnlaget Ranheim så ut til å vinne sin kamp (1–0 mot Bodø/Glimt), var TIL nede på 14.-plass (kvalik) etter kveldens kamp med 22 poeng.

Men så dukket Jens Petter Hauge opp og berget 1–1, men TIL er fortsatt meget utsatt posisjon (13.-plass), poenget foran Ranheim. På de direkte nedrykksplassene følger Mjøndalen (21 poeng) og Sarpsborg 08 (19 poeng).

Mjøndalen - Rosenborg er kampens siste runde (kampstart klokken 20). TILs skrekkelige målforskjell gjør at dersom Mjøndalen tar poeng, vil de sende TIL ned på kvalikplass med poeng i kveld.

3) «Ingen» vil se nedrykkskamp

Ikke engang 3000 tilskuere fant veien til Alfheim søndag kveld for å se «Gutans» uhyre viktige kamp om å berge plassen i Eliteserien.

2943 tilskuere var skuffende oppmøte i en kamp som har «alt» å si for at TIL spiller på øverste nivå også i 2020 i jubileumssesongen til laget fra Nordens Paris.

4) Nilsens miss

I det 37. minutt burde Lasse Nilsen sendt TIL i ledelsen. En strøken pasning av Onni Valakari i bakrom gjorde at Nilsen kom alene igjennom, men avslutningen fra smått skrått hold fra vel 8–9 meters hold gikk i nettveggen!

Der burde det stått 1–0. Minuttet før hvilen trodde «alle» at Aidan Barlow hadde sendt TIL i ledelsen, men målet ble avvinket for offside på Magnus Andersen, som slo ballen i forkant.

5) Ingen spisser fra start

Fitim Azemi måtte hive inn håndkleet før kampen grunnet influensa. Runar Espejord er fortsatt ikke frisk nok til å spille 90 minutter, og med costaricanske Brayan Rojas som siste rene spissvalg, valgte TIL heller å starte med Robert Taylor på topp.

Like før timen var spilt kom Espejord inn for Magnus Andersen, og dermed hadde «Gutan» en klassisk spiss i litt over en halvtime av bunnoppgjøret.