– Det er jo selvfølgelig sånn at vi håper at flest mulig har lyst og anledning til å komme på Start-kamp. Vi må bare fortsette å jobbe på. Vi har to hjemmekamper til, så får vi håpe at vi klarer å mobilisere skikkelig til dem, sier Christopher Langeland.

Han er arbeidende styreleder i Start En Drøm, og skulle helst sett at flere tok turen til Sparebanken Sør Arena på kampdag.