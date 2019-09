Iven Austbø har signert en kontraktsforlengelse med Viking.

Sisteskansen blir i Jåttåvågen ut 2020.

– Vi er utrolig glad for at Iven blir med oss videre. Han fikk tydelige tilbakemeldinger om hvilke områder han måtte utvikle etter en noe ustabil sesong i fjor, og det har virkelig gitt utslag i år. Iven ligger helt i toppen i flere statistikk-kategorier, og det har vært viktig for oss i comebacket i Eliteserien, sier Bjarne Berntsen til klubbens nettsider.

Har stått alt

Austbø sto 18 av de 30 seriekampene i opprykkssesongen i fjor. I år har han voktet buret i samtlige 20 seriekamper i eliteseriecomebacket.

Og 34-åringen har gjort sine saker såpass bra at han nå belønnes med en ny kontrakt. Målvakten var blant de siste spillerne som fikk ny kontrakt i fjor, også da var han på utgående kontrakt.

– Når man er blitt 34 år handler det mye om å ta vare på kroppen på en god måte, og Iven har vært blant de ivrigste i styrkerommet denne sesongen. Sammen med konkurransen fra det gode keeperteamet vi har i klubben, er nok det hovedårsaken til at prestasjonene har vært svært gode så langt, sier Berntsen til viking-fk.no.