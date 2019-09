Bohinen tar grep før cupkampen: Stenger treninger før cup-kvartfinalen

Etter at AaFK slo Notodden 3–1 på Color Line stadion søndag, er det nå fullt fokus på torsdagens kvartfinale i cupen mot Viking. Den tiden vil Lars Bohinen bruke mest mulig uforstyrret. Derfor har AaFK-treneren bestemt seg for at kun dagens restitusjonstrening blir åpen for publikum før torsdagens kamp.

– Det blir lukkede treninger tirsdag og onsdag, det har jeg allerede meldt inn til administrasjonen. Det ønsker vi enkelt og greit fordi vi i en så avgjørende kamp ikke vil gi noe som helst til Viking når der gjelder laguttak, dødballer og formasjon, sa Lars Bohinen i Sunnmørspostens direktesending etter kampen mot Notodden søndag.