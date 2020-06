Premier League direkte: Chelsea tar imot Manchester City. Liverpool blir ligamester med poengtap for City.

Manchester City mangler sine to toppspisser i kveld. Sergio Agüero pådro seg en kneskade forrige kamp, og er trolig ute resten av sesongen. Pep Guardiola sier før kampen at Gabriel Jesus fikk seg en trøkk forrige kamp, og derfor hviles til oppgjøret i FA-cupen mot Newcastle.

