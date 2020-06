Den enorme profesjonaliseringen i Europa gjør at det er fristende for unge spillere å dra ut tidlig, kanskje for tidlig. Hun mener at det sportslige nivået mange steder ikke nødvendigvis er så mye bedre.

Jørgensen tror at flere av de store klubbene i Europa vil komme til Norge og hente stadig yngre spillere. Det gjør det enda viktigere å sørge for at utviklingsmulighetene blir så gode som mulig her hjemme. Det er i talentutviklingen at gullet ligger for norsk fotball, mener hun. Norsk fotball må bli ekstremt gode på å utvikle de 120.000 jentene som spiller fotball.