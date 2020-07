Sander Berge involvert i målet som holder liv i Champions League-drømmen

Var ille ute mot Burnley, men sen utligning gjør at Europa-håpet lever.

Dwight McNeil (til høyre) vant duellen mot Sander Berge og Burnley. JON SUPER/NTB scanpix

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED 1–1

Sander Berge fikk sitt gjennombrudd i Premier League da han scoret og bidro med målgivende mot Tottenham på torsdag. Den norske landslagsspilleren ble belønnet med tittelen som banens beste. Søndag ventet en ny tøff motstander da Sheffield United møtte Burnley borte.

Bortelaget bra

Gjestene kom best i gang på vindfulle Turf Moor, og før det var spilt fire minutter var ballen i mål bak Nick Pope. Sander Berge var sist på ballen, men målet ble annullert for noe ureglementert som skjedde i feltet i opptakten til scoringen. Både John Egan, Oliver McBurnie og Berge hadde flere gode scoringsmuligheter før pause, uten uttelling. Burnley manglet forsvarsklippen Ben Mee, som sørget for tre poeng i forrige kamp mot Crystal Palace. I stedet ble Kevin Long satt innpå som James Tarkowskis makker i midtforsvaret. Dette spillerbyttet er nok ikke hele forklaringen, men Sheffield United vant uvanlig mange hodedueller mot vanligvis luftsterke Burnley.

Burnley slet veldig med å få til særlig mye i den kraftige motvinden i første omgang. Pasningene var upresise, og laget skapte ikke mange sjanser i etablert spill. Men manager Sean Dyche har sine triks i ermet, og selv om managerkollega Chris Wilder må ha advart sine spillere på forhånd, er ikke Burnleys dødballer enkle å forsvare seg mot.

I det 42. minutt ble et frispark slått inn i 16-meteren og stusset videre til kaptein James Tarkowskis fot. 1–0 til pause, selv om bortelaget hadde flest sjanser.

Slik ser en ekte Burnley-scoring ut: Frispark, stuss, tupp i mål. Clive Brunskill / Pool Getty Images

Kopimål

Kampbildet i starten av andre omgang var nesten en kopi av de første minuttene av kampen. Sheffield United hadde det meste av banespillet og skapte sjansene uten av det ble virkelig farlig foran Nick Pope. Et lavtliggende Burnley var veldig komfortable med sitt ene mål og risikerte lite framover. Til tross for en defensiv innstilling var det ikke sjanseløst for hjemmelaget i Lancashire.

Dwight McNeil burde drept kampen da Dean Henderson ga retur, men avslutningen havnet utenfor.

Etter 80 minutter skulle Blades endelig få uttelling for presset, men de måtte bruke Burnleys eget våpen mot dem: Et hjørnespark ble slått inn i feltet, stusset videre og banket i mål av en midtstopper, i dette tilfellet John Egan.

Fortjent

Sander Berge var ikke like toneangivende i dagens oppgjør, selv om han var involvert i oppspillet til utligningen. Et finfint frisparkforsøk fra nordmannen da det nærmet seg full tid, ble enkelt plukket av Nick Pope.

Sheffield United har lenge kjempet om femteplassen, som kan gi plass i neste års Champions League, men fattig poengfangst etter koronapausen gjør at laget sakker akterut.

Burnley, som var ille ute ved juletider, er nå et av formlagene i Premier League med bare ett tap etter 11. januar. Nedrykksstrid er byttet ut med en foreløpig 9. plass, plassen bak søndagens motstander.