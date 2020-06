«Målet ga ikke bare Lars Arne Nilsen arbeidsro, men det ga oss et levende håp om bedre tider.»

Doddo har gått fra forsiktig optimist til voldsom optimist.

Robert Taylor og Brann reiste hjem med tre poeng fra Haugesund i midtuken. Det ga treneren litt arbeidsro og Doddo lavere skuldre. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Eduardo Doddo Andersen

Å starte en sesong med tre poeng er balsam for alle Brann-sjeler. Vi har vært gjennom mye det siste året, og den normalt sterke troen vi har på våre gutter har til tider liknet mer på sterk tvil. Men nå kan vi senke skuldrene en smule.

De faller nok ikke helt ned før vi ser at prestasjonen mot Haugesund repeteres i de kommende kampene, for eksempel hjemme mot Viking. Men en forsiktig optimisme – for å være helt ærlig, en voldsom optimisme – er i ferd med å bygge seg opp. Dette Brann-laget er ikke bare gode på papir, de er også gode på gress.

Eduardo «Doddo» Andersen blogger om Brann for BT. Bård Bøe

Strengt tatt besitter Lars Arne Nilsen noen av de beste spillerne Eliteserien har å by på. Likevel har det vært mange spørsmålstegn rundt dette laget: Ahamada og Forren har trent lite. Bamba og Koomson har ennå ikke lykkes maksimalt som Brann-spillere. Kolskogen er ung og urutinert.

Backene har passert sin beste fotball-alder, og kampen om midtbaneplassene er i overkant tøff.

Etter den heroiske seieren i Haugesund fjernet jeg noen av spørsmålstegnene, og la til et stort pluss: Moralen som dette laget besitter. Brann ga aldri opp. Selv da de på grunn av skade ble redusert til ti, gikk lag-maskineriet for fullt. Det ble de belønnet for.

Angrepsspillet har fortsatt noe å gå, men bakover på banen forsvarte de seg med kløkt og kraft. Haugesund scoret riktignok ett mål, men de hadde ingen målsjanser.

Ole Martin Kolskogen er ung og urutinert, men har en lys fremtid, mener Doddo. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Jeg bet meg merke i tre spillere:

1. Ole Martin Kolskogen. Ja, han var en tanke urutinert i straffesituasjonen, men eller så spilte han en imponerende god kamp. Fortsatt bare 19 år. Fremtiden er lys.

2. Vegard Forren. Ja, han er ikke i sin beste form, men hva gjør vel det når han likevel slår de lekreste pasninger og har stålkontroll? Hvis han kommer opp på sitt normale nivå, kan han løfte Brann inn i medaljekampen.

3. Bismar Acosta. Ja, han har vært avskrevet, men mot Haugesund ga han et kraftfullt svar til sine kritikere. Strålende innhopp.

Onsdagens mann var imidlertid Branns nye kaptein, Daniel Pedersen. Dansken har i vinter vist oss at han passer perfekt som midtbaneanker i systemet til Lars Arne Nilsen. Han er blitt limet i laget. Han har stor arbeidskapasitet, han slår gode pasninger og han har et fabelaktig skudd.

Forrige onsdag viste han at han også kan heade. Syv minutter på overtid steg Daniel Pedersen til værs og avgjorde kampen. Det kan ikke bli mye bedre enn det.

Det målet ga ikke bare Lars Arne Nilsen arbeidsro, men det ga oss supportere et levende håp om bedre tider.

Nå kan Veton Berisha og Viking bare komme. Aldri om dette Brann-laget lar seg rundspille som sist gang lagene møttes.

