Dette sier 19-åringen etter debuten som skapte norsk fotballhistorie

19-åringen debuterte i Serie A. Ikke siden 1953 har et italiensk topplag hatt to nordmenn på banen.

Kristoffer Askildsen fikk 14 kamper for Stabæk i Eliteserien. FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Nå nettopp

I det 82. minutt fikk midtbanespilleren Kristoffer Askildsen beskjed om å gjøre seg klar til debut for Sampdoria. Da kjente han det bruse i kroppen. Å få komme innpå mot storlaget Inter på selveste San Siro, en av verdens mest ikoniske fotballarenaer, er ikke småtterier.

– Nå var det ikke publikum der, men stadion er mektig. Jeg hadde vært der som tilskuer tidligere. Det var i 2013 da jeg spilte i Stabæk og gikk på NTG, kommer det fra tenåringen.

Han startet karrieren i Heming og spilte der til han var 13. Så gikk ferden videre til Bærum og «de blaa».

I slutten av januar kom han til sin nye, italienske klubb, med en kontrakt på 4,5 år. Der spilte landsmann Morten Thorsby fra før. Sistnevnte scoret sitt første Sampdoria-mål i søndagens kamp mot Inter.

– Jeg kjente adrenalinet i kroppen. Morten hadde scoret, og selv om vi tapte 1–2 var det stort, sier Askildsen.

Fakta Kristoffer Askildsen Født: 9. januar 2001 (19 år) Klubb: Sampdoria Tidligere klubber: Heming og Stabæk Posisjon: Midtbane Signerte en kontrakt på 4,5 år med Sampdoria i januar Aktuell: Debuterte for Sampdoria mot Inter søndag kveld Vis mer

Stjernespekket scene

Perioden forut for omstarten i den italienske serien har vært spesiell på grunn av pandemien. Thorsby var en av fem spillere i Genova-klubben som ble smittet av Covid 19-sykdommen. Mot Inter var han med fra start.

– For meg var dette gøy og en stor drøm som går i oppfyllelse, kommer det på telefon fra en oppglødd Askildsen.

Han hadde stjerner rundt seg, som Romelu Lukaku, som blant annet har en periode i Manchester United bak seg. Han ga vertene ledelsen i det 11. minutt etter veggspill med Christian Eriksen.

Lautaro Martínez doblet Inter-ledelsen etter en drøy halvtime.

Ellers var det velkjente navn som Ashley Young, Samir Handanović, Alexis Sánchez og flere med gode fotball-CVer ute på San Siro-gressteppet.

Og inn blant disse storhetene – en ung mann som fylte 19 år i januar.

Nå er den unge nordmannen lysten på mer, og allerede onsdag er det ny kamp, da mot Roma.

Askildsens landsmann Morten Thorsby scoret Sampdorias mål i 1–2-tapet. Det var hans første i Serie A. DANIELE MASCOLO / X06623

Kjente ikke hverandre så godt

Selv om Askildsen og Thorsby har fulgt den samme løypa, begge kommer fra Heming, har spilt i Stabæk og gått på NTG, sier Askildsen at de to ikke kjente hverandre spesielt godt før han kom ned til Italia. Årsaken er aldersforskjellen. Thorsby, som også er midtbanespiller, er 24 år.

Han signerte en femårskontrakt med Heerenveen i 2014, men måtte først gjøre ferdig NTG i Bærum i 2015. Påfølgende godt spill i Nederland sørget for at Sampdoria hentet ham i fjor sommer.

Norge har ingen andre nordmenn enn de to i Serie A akkurat nå. Da Askildsen entret banen, var det for første gang siden 1953 to norske spillere på banen samtidig for samme lag i en Serie A-kamp, meldte rettighetshaver Strive.

– Det er kult at vi var to nordmenn på banen samtidig, sier Askildsen.

– Fikk du sove etter kampen?

– Ja, og jeg tar med meg litt erfaring fra debuten og så har jeg planer om mer.

Askildsen mener at han ikke var nervøs da han fikk sjansen.

– Jeg regnet med at trener (Claudio Ranieri, jou.anm.) byttet meg inn av en grunn. Nå har jeg bare lyst til å trene bra fremover. Selvfølgelig er målet å komme seg videre etter hvert, men jeg stresser ikke med det nå.

– Nord-Italia ble hardt rammet av pandemien. Hva tenker du om det?

– Jeg har fulgt med på TV, men prøvd ikke å bruke så mye energi på det. Det er ikke så mye jeg kan gjøre. Det har begynt å normalisere seg, men vi må fortsatt gå med munnbind.

Kom ut tidligere enn beregnet

– Kristoffer er en bra fotballtype. Han er uredd, mentalt sterk og klarer å ta utfordringer som dette her på strak arm, sier Viggo Strømme.

Han er sportssjef på NTG i Bærum.

Strømme forteller at ungggutten har stor selvtillit og tro på seg selv i spillet sitt.

– Han har gått en naturlig og perfekt stige gjennom de seks årene han var hos oss, i NTG/Stabæk-samarbeidet. Han er teknisk bra, har et godt fotballhode, i tillegg til en fin og god fotballfysikk.

Askildsen har spilt junior, 2. divisjon og deretter i Eliteserien for Stabæk.

– Jeg er ikke veldig overrasket over at han er kommet så langt, men Serie A er rått. Og han kom ut litt tidligere enn beregnet.

Serie A er en spesiell liga

Rolf-Otto Eriksen, ekspert i italiensk fotball og kommentator i Viasport (Viaplay), sier:

– Det er relativt sett ikke så mange nordmenn som har spilt i Serie A. Vi er vant til at spillere går til Tyskland og England. Italia er mer eksotisk. Du har en del kjente norske spillere som har vært der tidligere, som John Arne Riise og Carew, men samtidig er Serie A en spesiell liga. Den er i større grad enn de andre en taktisk liga.

Eriksen presiserer at for å forstå taktiske instrukser, er man avhengig av å lære seg språket. Jo fortere, desto større er sjansen for å lykkes.

– Jeg vet at Thorsby tok tidlig tak i språkdelen. Det tyder på at han har fortsatt med det.