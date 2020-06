«Hvis det vidunderlige skal skje, må treneren rette opp feilene fra Aalesund-kampen»

Doddo vil ha Barmen og Kolskogen på banen fra start mot Rosenborg.

Brann og trener Lars Arne Nilsen møter søndag et Rosenborg som har kvittet seg med treneren sin. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Eduardo Doddo Andersen

Brann hadde seieren i lommen, men så forsvant den i solnedgangen på Color Line Stadion. Bamba ble byttet ut, forsvaret fomlet, og hodestøtet til Hustad gikk til himmels.

Dermed måtte LANs menn reise hjem til Bergen uten full pott. Det tåler vi, det er ingen grunn til å deppe for lenge over resultatet. Uavgjort borte mot et lag i alvorlig poengnød, på kunstgress, er ingen krise. Men slik som kampen utviklet seg føles det likevel litt bittert med bare ett poeng.

Daouda Bamba ble «snytt» for hat trick da han ble tatt av banen etter å ha puttet sitt andre mål mot Aalesund onsdag. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

På søndag venter Rosenborg. Det er alltid årets kamp, i hvert fall før den er blitt spilt. Dessverre har Brann en lei tendens til å rote det til når de kommer på besøk, og da tenker jeg ikke bare på avslåtte varmekabler. På de fire siste oppgjørene har det til sammen blitt ett poeng. Den begredelige statistikken har Brann en historisk sjanse å gjøre noe med.

Hvis det vidunderlige skal skje, må Lars Arne Nilsen rette opp feilene fra Aalesund-kampen. Det var flere av dem, noen av dem ganske store. La oss begynne med byttet av Bamba. Jeg synes det var merkelig da det kom, og jeg har ikke endret mening i etterkant. Spissen hadde scoret to mål og var i dytten. Han var sulten på flere mål. En slik spiller må få leve ut sitt momentum.

Lars Arne Nilsen tenkte imidlertid på det tette kampprogrammet og tok superspissen av banen. Det skulle få konsekvenser. Aalesunds kunne puste lettet ut. I stedet fikk de en ny giv og et pågangsmot som Branns midtstoppere skulle takle dårlig.

Doddo vil ha Ole Martin Kolskogen tilbake i startoppstillingen. MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Alle vet at Vegard Forren under normale omstendigheter er en av Norges aller beste midtstoppere, men alle kan også se at han ikke er det akkurat nå. Hans manglende kampform er et dilemma for Nilsen. Han er utrent og må spilles i tilbake til sitt gamle nivå. Det skjer ikke uten at det glipper av og til, og det gjorde det ved utlikningen til Aalesund. Han burde strengt tatt vært tatt av banen tidligere.

Heller ikke Bismar Acosta er i toppform. Den normalt så stødige costaricaneren gjorde flere enkle feil, og må ta sin del av ansvaret for at Brann endte opp med to baklengsmål.

På søndag må kjappe Kolskogen inn og erstatte enten Forren eller Acosta.

Kristoffer Barmen har vært lenge i Brann. Han har hatt stor tillit under fire forskjellige trenere. I år har han sagt at han skal ta mer ansvar, og det har han allerede gjort.

Både mot Haugesund og Viking markerte han seg.

Kristoffer Barmen gjorde et godt innhopp mot Aalesund. Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

At han startet på benken mot oransjetrøyene, var forståelig. Brann har mange gode midtbanespillere, og de fleste av oss trodde at Barmen var erstattelig. Det skulle det vise seg at han ikke var.

Uten Barmen på banen vant Brann få hodedueller og kraften i angrepsspillet var svak. Men så kom han inn, og plutselig forsto vi hans betydning for årets lag. Han tok straks grep og var sterkt delaktig i Branns snuoperasjon.

Etter tre kamper har han nå tre målgivende pasninger. Det er to flere enn han hadde i hele fjor. I etterpåklokskapens lys er det nok flere enn meg – for eksempel Lars Arne Nilsen – som ser at han burde ha startet.

Til tross for skuffelse over seieren som glapp, har Brann hatt en veldig god start på sesongen. To bortekamper og én hjemmekamp har gitt syv poeng. Det er mer enn godkjent. Når jeg tenker meg om er det over all forventning, og det er en herlig bagasje å ha med seg før Rosenborg-kampen.

