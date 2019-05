Trym fra Molde blir eneste ansatte i Rival – fikk jobben han ønsket seg for tre år siden

MOLDE: 1. mai begynte Molde-gutten i stillingen som sportslig koordinator i Sportsklubben Rival. Han blir klubbens eneste ansatte, og har begynt i en stilling på 50 prosent.

– Hovedsakelig handler det om å være med og løfte klubben med god tilrettelegging og organisering av det sportslige. Da følger det med ulike arbeidsoppgaver. Jeg skal følge opp trenere og lagledere i klubben, og lage felles retningslinjer for dem. I tillegg handler det om å videreutvikle rutiner for sportslig aktivitet, samt være en ressursperson for hele klubben. Jeg kommer primært til å holde meg til fotball- og håndballdelen i klubben, forteller Trym Malones Brakstad til Rbnett.