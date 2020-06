Ajer kobles til Europas største klubber. Tidligere storscorer gir ham en kraftig advarsel.

– Han er ikke klar ennå.

Det er dommen om Kristoffer Ajer fra tidligere storscorer Chris Sutton. I sin faste spalte for skotske Daily Record kommer den tidligere Blackburn-, Chelsea- og Celtic-spilleren med en klar advarsel til nordmannen.

– For øyeblikket er han ikke på det stadiet der han er klar til å gå opp til et høyere nivå, forteller Sutton.

22-åringen fra Rælingen dro fra Start til Celtic i 2016. De siste årene har han etablert seg til å bli en viktig brikke for den skotske seriemesteren. Det har gjort ham til et hett salgsobjekt, ifølge flere medier.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Koblet til storklubber

Storklubber som Real Madrid, AC Milan and Borussia Dortmund er blitt nevnt som et mulig neste steg for Ajer.

Nylig skrev Nettavisen også at Ajer hadde brutt med agent Tore Pedersen etter seks års samarbeid. Det mener Sutton er et tegn på at han ønsker å forlate Celtic.

– Jeg har kanskje feil om dette, men min erfaring er at når en spiller velger å bytte agent, leter han etter noen med bedre kontakter som kan åpne flere dører, sier Sutton.

Før Pedersen og Ajer avsluttet samarbeidet, uttalte agenten at midtstopperen ikke vil fornye kontrakten med Celtic og kommer til å bli solgt i løpet av sommeren.

RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Kan bety store summer for Start

Fædrelandsvennen har tidligere omtalt hvordan et eventuelt salg av Ajer kan bety stor økonomisk gevinst for Start.

Dersom 22-åringen selges, skal Kristiansand-klubben ha 10 prosent av salgssummen, ifølge avisen.

Start varslet i mai prognoser på 20 millioner kroner i minus i 2020. Derfor kan et salg være svært lukrativt for den norske klubben.

– Vår jobb er å gjøre det vi kan for at klubben skal være økonomisk bærekraftig. Hva angår et salg av Ajer, tenker jeg som så at vi må være langsiktige om så hender. Da må de rett inn på en bankkonto og spares til neste gang det skulle oppstå problemer, sa Start-sjef Robin Reed til Fædrelandsvennen den gang.