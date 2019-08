For to år siden forlot Piotr Leciejewski (34) Brann. Etter en lengre overgangssaga, hvor han blant annet fortalte at han følte seg sviktet av Branns sportssjef Rune Soltvedt, vendte keeperen hjem til Polen og klubben Zaglebie Lubin.

Den overgangen endte ikke slik Leciejewski hadde sett for seg.