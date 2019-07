Før årets sesong gjorde Norges Fotballforbund endringer som skulle gagne de norske lagene i Europa-kvaliken. Blant annet tar Eliteserien fri de neste to ukene. Slik at Rosenborg, Brann, Molde og FK Haugesund skal ha best mulig utgangspunkt til å kvalifisere seg.

Lagene fikk også anledning til å flytte to hjemmekamper. Én av dem til før sommeren og én til etter sommeren.