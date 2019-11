Kåret til Årets spiller av Sunnmørsposten: Spill i 4. divisjon ble vendepunktet for Niklas Castro i 2017

I tillegg er han nominert som årets spiller i OBOS-ligaen på Fotballfesten. Midtbanespilleren legger ikke skjul på at all anerkjennelsen han har fått denne sesongen betyr mye for ham.

– Det betyr utrolig mye. Det er dette jeg har jobbet for i alle år. Da ting har vært på det tyngste, og jeg egentlig ikke hadde lyst til å spille fotball mer, og få alt dette, å vite at man har gjort noe riktig og at den jobben jeg har lagt ned har vært bra, betyr det utrolig mye for meg og familien min, som ser at jeg lykkes i det jeg gjør, sier Castro til Sunnmørsposten.