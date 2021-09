Keeper-brøler og Finne-magi da Brann slo Sogndal

Nysigneringene Lennart Grill og Bård Finne var involvert i Branns seier over Sogndal – på godt og på vondt.

Bård Finne satte to mål i treningskampen mot Sogndal.

BRANN-SOGNDAL 3–1

Bård Finne var svært sentral i seieren over Obos-laget Sogndal. Den hjemvendte angrepsspilleren noterte seg for to mål og én målgivende pasning.

Cirka ti minutter inn i kampen sendte bergenseren hjemmelaget i føringen med et godt plassert frispark.

– Dette kan han. Dette har vi sett ham gjøre før for andre klubber, sa BT-kommentator Anders Pamer.

Fem minutter inn i andre omgang fikk han nummer to. Sivert Heltne Nilsen brøt og sendte Finne alene mot Sogndals sisteskanse. Med en kontrollert avslutning sendte nummer 11 Brann i ledelsen for andre gang.

– Norges beste avslutter har jeg utropt ham som, det er kanskje litt i overkant, men det er godt satt av Bård Finne, sa Pamer.

Finne var også involvert i Branns tredje scoring, da han sentret ballen til Ole Didrik Blomberg som rolig kunne sende ballen i mål.

Branns nye keeper Lennart Grill sørget for at Sogndal fikk sin utlikning i første omgang.

Tabbe i debuten

Det ble alt annet enn en drømmedebut for den nyankomne keeperen Lennart Grill, som sørget for at gjestene fikk sin utlikning i første omgang.

Sogndal-spiller Eid la et innlegg fra høyresiden, som den nye keeperen Lennart Grill skulle hatt kontroll på, men som han rett og slett klønet inn i mål. Dermed sto det 1–1 på måltavlen etter en halvtime spilt på Stadion.

– Det er en grusom keepertabbe av Lennart Grill. Rett og slett en skikkelig vond start for Branns nye keeper, var den umiddelbare reaksjonen fra BTs kommentator Øystein Vik.

– På listen over alt av ting som skulle skje, tror jeg en slik bisarr keepertabbe fra Lennart Grill kommer langt opp, dessverre, fulgte Pamer opp med.

Grill var upresset, men det løse innlegget fomlet tyskeren i mål, rett og slett.

– Den glapp mellom fingrene mine. Sånt skjer. Det viktigste er at vi vant kampen til slutt, sa den unge keeperen i Ballspark etter kampen.

Fakta Brann – Sogndal 3–1 (1–1) Treningskamp, Brann Stadion Mål: 1–0 Bård Finne (9. min), 1–1 Lennart Grill (selvmål 32. min), 2–1 Bård Finne (52. min), 3–1 Ole Didrik Blomberg (77. min) Gule kort: Akor Jerome Adams (Sogndal) Brann (4–2–3–1): Lennart Grill – Felix Horn Myhre, Runar Hove, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen – Sivert Heltne Nilsen, Daniel Pedersen – Filip Delaveris (Ole Didrik Blomberg fra 60. min), Petter Strand, Moonga Simba – Bård Finne. Vis mer

Eirik Bakke varslet denne uken at han ikke kommer til å forlenge med Sogndal etter sesongen. Han fikk se et bortelag som var fullt på høyde med Brann i første omgang. Etter pausen tok hjemmelaget mer og mer over, og det var til slutt lite å si på resultatet.

– Vi ble litt for passive i første omgang, men fikk 1–0-målet. Jeg syns vi var bedre i den andre omgangen, sa Sivert Heltne Nilsen i Ballspark etter kamp.