Tottenham skal være forbannet på egne spillere etter skandalekampen

Tottenhams argentinere Giovani Lo Celso og Cristian Romero kan trolige vente seg mer trøbbel etter å ha spilt seks minutter mot Brasil søndag. Klubben ønsket ikke at duoen skulle spille landskamper i Sør-Amerika.

RETT UT: Tottenhams Giovani Lo Celso (i midten) forlater banen i São Paulo sammen med Emiliano Martínez (bak) og Nicolás Otamendi (foran).

6. sep. 2021 20:55 Sist oppdatert nå nettopp

Tottenham-duoen var sammen med Aston Villas Emiliano Martínez og Emiliano Buendía grunnen til at brasilianske helsemyndigheter entret gresset og stoppet kampen. Kvartetten fra Premier League hadde ifølge brasilianske coronaregler ikke adgang til landet ettersom alle har vært i Storbritannia de siste 14 dagene.

Tottenham skal ifølge flere engelske aviser, som The Guardian og Telegraph, ikke ha gitt Lo Celso og Romero tillatelse til å spille for det argentinske landslaget og skal nå vurdere å straffe duoen. Begge må uansett regne med 10 dagers innreisekarantene når de kommer tilbake til London etter fredagens oppgjør mot Bolivia.

Også Davinson Sánchez kan vente seg et oppgjør med klubben som topper Premier League etter tre runder. Tottenham-stopperen har spilt to kamper Colombia den siste uken. I motsetning til benkede Lo Celso og Romero var Sánchez på banen da Tottenham slo Watford i forrige runde av Premier League.

Hele ligaen ba søramerikanske landslagsspillere bli værende i England på grunn av karantenereglene. Men Aston Villas skal likevel ha avtalt med Emiliano Martínez og Emiliano Buendía at de kunne spille Argentinas kamper mot Venezuela og Brasil, mot at de droppet den tredje landskampen fredag, og dermed kun må sitte i karantene under lørdagens oppgjør mot Chelsea for Aston Villa.

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) beklaget dagen etter de svært spesielle scenene på Neo Quimica Arena i São Paulo.

«Millioner av fans ble nektet å nyte en kamp mellom to av verdens to største fotballnasjoner», skriver FIFA i en uttalelse.

DRAMA: Representanten fra brasilianske helsemyndigheter ble ikke godt mottatt da entret banen. Her sammen med Argentinas Marcus Acuna, Nicolás Otamendi og Brasils Danilo.

Samtidig blir det opplyst at en etterforskning er iverksatt. «Den første kamprapporten er sendt til FIFA. Informasjonen derfra vil bli undersøkt av kompetente disiplinære utvalg, og en avgjørelse vil senere bli tatt på et senere tidspunkt».

FIFA-president Gianni Infantino omtaler ifølge NTB den absurde hendelsen som «galskap», men la til at fotballen må håndtere utfordringer som koronapandemien gir.

Den argentinske avisen Clarín hevder at Brasils president, Jair Bolsonaro, var personlig involvert søndag. Bolsonaro skal ha engasjert seg for å få kampen i gang igjen til tross for at den ble stoppet av landets egne helsemyndigheter. Det argentinske mediet påstår de ha «diplomatiske kilder» for at Bolsonaro gjennom det brasilianske fotballforbundet forsøkte å garantere for at de argentinske spillerne ikke ville få problemer om de kom tilbake på banen.

Men Lionel Messi & co. ble i stedet geleidet ut av nabolandet etter den høydramatiske hendelsen av Argentinas ambassadør til Brasil, Daniel Scioli.