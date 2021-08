Mareritt-retur for Ødegaard da Arsenal ble rundspilt

(Manchester City - Arsenal 5–0) Landslagskapteinen spilte knappe 70 minutter i sin Premier League-retur. Den utviklet seg til å bli alt annet enn gledelig for 22-åringen.

Nå nettopp

forrige







fullskjerm neste Martin Ødegaard var tydelig skuffet da han ble tatt av banen 20 minutter før slutt. 1 av 3 Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg tror aldri jeg har sett Arsenal svakere. Det er ingen intensitet og ingen vilje. De taper alle duellene og løper ikke nok, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb like før full tid. -

– Måten dette skjer på er ikke Arsenal verdig, oppsummerte kollega Øyvind Alsaker, som naturlig nok pekte på manager Mikel Artetas posisjon.

Ødegaard fikk tillit fra start i ligaen for første gang siden overgangen fra Real Madrid tidligere i måneden. I likhet med resten av lagkameratene slet nordmannen fra start på Etihad, og allerede etter da elleve minutter var spilt virket det som om det ikke var noen vei tilbake. Da sto det 2–0 til hjemmelaget.

En hodeløs utvisning i senere i førsteomgang gjorde også at dette etter hvert utviklet seg til å bli et mareritt for Arsenal-leiren.

Dommer Martin Atiknson viste Granit Xhaka det røde kortet

Det tok bare knappe sju minutter før Ødegaard måtte se at Ilkay Gundogan sendte hjemmelaget i føringen. En eminent avlevering av Gabriel Jesus, som fikk tillitt på topp i sin andre strake kamp, ble ekspedert i nettet av tyskeren med et eminent hodestøt.

Bare fem minutter etter var doblingen et faktum. Ferran Torres fikk en fryktelig enkel jobb i det ballen havnet i beina hans inne på seks meter. Det hele oppstod etter at Arsenal-forsvarer Cedric Suarez satte ut rekkekameratene med en elendig berøring på Bernardo Silvas innsvinger. Bernd Leno i Arsenal-målet var sjanseløs fra kort hold.

Ilkay Gundogan stanget vertene i føringen på Etihad.

Da kampen nærmet seg 20 minutter, holdt City-sisteskanse Ederson på å rekke Arsenal et halmstrå. Brasilianeren var alt annet enn besluttsom med ballen i beina, og Emile Smith Rowe var centimetere unna å redusere da keeperen sendte ballen rett i beina på ham.

Vondt ble raskt til mye verre for gjestene ti minutter før hvilen. Granit Xhaka satte inn en helt uprovosert og hodeløs tofotstakling inn på Gabriel Jesus. Dommer Martin Atkinson var nådeløs. Pipeblåseren viste sveitseren det røde kortet, noe som var den 13.(!) gangen midtbanespilleren ble utvist hittil i karrieren.

Les også Arsenal bekrefter Ødegaard-overgang – blir tidenes dyreste nordmann

Sveitseren tuslet slukøret av banen, og rakk sannsynligvis ikke å komme seg i dusjen en gang før det tredje sang i nettet bak Bernd Leno. Jack Grealish danset inn i feltet på mesterlig vis, før han serverte Gabriel Jesus inne i femmeteren. Spissen rakk til og med å rette opp en dårlig førsteberøring før han hamret ballen i nettet. Igjen var Arsenal-forsvaret utspilt.

Andreomgang var sju minutter gammel da Rodri viste høy klasse da han følsomt «curlet» ballen ned i Lenos høyre hjørne fra over 20 meter.

City fortsatte å dominere mot et tannløst Arsenal-lag, før Ferran Torres kronet det hele med sitt andre for dagen, og Citys femte med pannebrasken fem minutter før fulltid.

Dermed kunne Pep Guardiola innkassere tre poeng og sin andre strake 5–0-seier.