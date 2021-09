Branns kommende damelag får ikke hjemmebane på Stadion

Slik svarer Branns og Sandvikens ledelse på spørsmål om Stadion, lik lønn for likt arbeid og hvorfor de mener sammenslåingen er en god idé.

Tidligere i år møttes Sandviken og Arna-Bjørnar på Brann Stadion. Men det blir ikke malen når Sandviken blir Brann.

Øystein Vik Journalist i BT

Nå nettopp

Neste måned skal medlemmene i de to klubbene si ja eller nei til at Sandviken går inn i Brann. Allerede nå kan BT melde om viktige avklaringer som ligger til grunn for planene.

Damene skal ikke spille på Brann Stadion. De skal fortsatt ha Stemmemyren som hjemmebane og bare spille på Stadion ved spesielle anledninger.

Det blir ikke lik lønn for likt arbeid. Branns økonomi er ti ganger større enn Sandvikens i dag, og det er ikke aktuelt at herreinntektene skal subsidiere damene.

Fra 2022 skal Sandviken skifte navn til SK Brann kvinner og begynne å spille i Brann-drakt, men i praksis fortsette som i dag.

Fra 2022 blir det felles lagbilde og profilering av både kvinner og menn i Brann.

Fra 2023 skal den gamle Sandviken-organisasjonen opphøre. Da blir kvinnelaget en del av SK Brann også formelt, og alle ansatte blir overført til Brann. Da vil kvinnelaget og herrelaget ha samme styre, årsmøte og klubb.

Men alt beror altså på at medlemmene i Brann og Sandviken stemmer dette gjennom på de ekstraordinære årsmøtene som etter planen skal holdes neste måned.

– Det vil være spillere fra begge kjønn til stede når vi for eksempel har kick off, Brann-dager, fotballskoler og sosiale medier, sier Brann-sjef Vibeke Johannesen.

Ikke på Stadion

– Vi har makset vårt potensial som Sandviken, sier Pål Hansen, Sandvikens styreleder.

At damelaget ikke skal spille på Stadion, har han ikke problemer med.

– For oss haster det ikke på noen som helst måte med anleggssituasjonen. Jeg ser også på et lag som Vålerenga, for eksempel, som spiller foran mange tomme seter. For oss betyr det mye at det føles litt intimt der vi spiller, sier Hansen.

Det at Brann har gress på Stadion, og at banen kanskje ikke tåler at to lag spiller der, spiller inn i vurderingen. Planen er at damelaget skal spille på Stadion ved toppkamper og europacup.

– Det blir nok kamper på Stadion, men damene skal i utgangspunktet spille på Stemmemyren, bekrefter Vibeke Johannesen, daglig leder i Brann.

Forrige uke skrev Hansen et leserinnlegg i BT der han forklarte hvorfor Sandviken vil inn i Brann. Han forteller at Sandviken-økonomien har vokst fra 4 til 12 millioner kroner under hans ledelse, men peker på at Rosenborgs damelag har et budsjett på 19 millioner kroner.

– Det er ikke snakk om at vi skal spise av Brann. Det blir en større og sterkere klubb. Sponsorene signaliserer at de ønsker dette, sier Pål Hansen, styreleder i Sandviken.

Ingen likelønn

Til sammenlikning har SK Brann i år et budsjett på 116 millioner kroner.

– Vi må få bakt kaken større. Da trenger vi organisasjonen, kreftene og merkevaren som Brann representerer i denne byen, sier Hansen.

Men lik lønn for likt arbeid er altså langt unna.

– Det har ikke vært noen diskusjon rundt dette i det hele tatt. Vår prioritet er å kunne legge enda bedre til rette for en profesjonalisering for kvinnelaget, sier Hansen.

18 spillere i Sandviken har proffkontrakt, men de fleste jobber eller studerer ved siden av.

– Det er store lønnsforskjeller i dag, men vi må ha penger dersom vi skal lønne kvinnespillerne bedre. Det fordrer at interessen og markedet er der, sier Johannesen.

Hansen svarer slik på spørsmål hvorfor han tror Sandviken vil få større oppslutning som en del av Brann, med tanke på den lave appellen laget har i dag. Til tross for at laget leder serien, er publikumssnittet bare 417.

Da er kampen på Stadion mot Arna-Bjørnar, der nær 1800 kjøpte billett, regnet med.

– Jeg tror Brann kan nå breiere ut ved også å få et kvinnelag. Det handler om at vi henvender oss til et annet publikum som familier, trenere med lag og ikke bare «mann (46) med øl i hånden», sier Hansen.

Sandviken leder Toppserien suverent og er på full fart mot seriegull i det som trolig blir deres siste sesong.

Viser til Arna-Bjørnar

Tidligere var Arna-Bjørnar Bergens beste damelag, mens Sandviken nå er Bergens og Norges suverent beste lag.

– De er et eksempel på hva som kan skje. Forsvinner det litt folk, så skal det lite til for at ting halvkollapser, sier Hansen, som tror risikoen for noe slikt er lavere i en stor organisasjon som Brann.

Johannesen tror ikke på noen eksplosjon for kvinnefotballen i Bergen over natten, selv om Brann får damelag.

– Det å gå inn i Brann kan øke inntektene fra publikum og bedriftene, og mange sier de er positive, men det er på ingen måte automatikk i det. Betalingsvilligheten må være der, sier Johannesen.