Fotball Kjetil Knutsen Her er årsakene til at RBK vil ha Knutsen Tydelig. Krevende. Og opptatt av å angripe. Legg til sterke resultater i alle klubbene han har trent, og du har musikk i ørene hos en RBK-leder. Har mange egenskaper RBK jakter etter: Kjetil Knutsen. 51 minutter siden Så er spørsmålet: Hvor enkelt blir det å overbevise en mann som er attraktiv for klubber både i og utenfor Norden? 1. juli 2021. Lerkendal. Pressekonferanse. RBK-trener Åge Hareide står midt i blitsen og slipper katta ut av sekken: Han gir seg etter sesongen. Når Hareide har svart seg ferdig, snur reporterne seg kjapt mot Ivar Koteng. Styrelederen kan fortelle om en bruttoliste med kandidater, men vil ikke nevne navn. Med ett unntak. For når Adresseavisen spør om Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen, svarer Koteng: – Han er selvfølgelig på lista. En dyktig og interessant trener. Disse jakter trener: Mikael Dorsin styrer jakten. Og har med seg disse tre fra styret, Ivar Koteng, Svein Tore Samdal og Rune Bratseth. I tillegg til Karen Espelund.

"Veldig hyggelig"

Siden Koteng åpnet opp den julidagen, har Knutsen-interessen blitt gjentatt flere ganger. RBK skal også, etter det Adresseavisen forstår, nå ha pratet med 52-åringen.

Akkurat slik klubben har gjort med minst én kandidat til.

Selv har ikke Knutsen sagt mye om RBK-linken, annet enn at "det er veldig hyggelig".

Ellers har bergenseren brukt tida på å føre Glimt til tabelltoppen - og startet Europa-høsten med å valse over Zorya Luhansk i gruppespillet i Conference League.

Tre spørsmål

Utover det Koteng allerede har uttalt, ønsker ingen i RBK-ledelsen å snakke detaljert om Knutsen så lenge trenerjakten pågår.

Derfor har Adresseavisen snudd oss 180 grader, og snakket med flere som kjenner 52-åringen godt.

Hvorfor er han så sterkt ønsket på Lerkendal?

Hva får RBK om Knutsen kommer?

Og er det gitt at han kommer?

Roser Knutsen: Erlend Dahl Reitan.

- Ekstremt tydelig

- Han er litt krevende. Men det må man være, innleder RBK-back Erlend Dahl Reitan, som hadde Knutsen som sjef i 18 måneder i Bodø.

- En leder som vet akkurat hvordan han vil ha det, sier Eurosports Joacim Jonsson, som har fulgt Knutsen tett siden han trente Åsane for syv år siden.

Eller som Glimt-stopper Brede Moe sa, da han gjestet podcasten Rasmus&Saga i november i fjor:

- Ekstremt tydelig. "By far" den beste treneren jeg har hatt!

Rykket opp - og fått sparken

Kjetil Knutsen er 52-åringen som aldri tok det siste steget som spiller.

Han gikk gradene i Brann, og fikk både guttelandskamper for Norge og juniorkamper for de røde. Men da han ikke klarte å slå seg inn på a-laget, trappet Knutsen ned i Fri, Åsane og Varegg.

Og utdannet seg til å bli lærer.

I 1996 fikk han imidlertid tilbud om å bli juniortrener i Hovding. To år senere, som 30-åring, overtok han a-laget. Under Knutsens ledelse rykket bergensklubben opp fra 4. divisjon til 2. divisjon i løpet av få år.

Dette gjorde ham aktuell for Brann. I 2005 ble han utviklingstrener. Men Knutsen måtte, sammen med flere andre i trenerteamet, gå i 2009. I en sak som endte hos advokatene.

Knutsen dro videre til Fyllingen, og slo i 2010 ut nettopp Brann av cupen. Fyllingen ble etter hvert til Fyllingsdalen, og Knutsen var der til og med 2013, da klubben ble nummer fire i 2. divisjon.

I følget styret var manglende resultater grunnen til at han måtte gå. Men Knutsen ble kjapt plukket opp av Åsane.

Det endte i opprykk til 1. divisjon på første forsøk, og deretter to år hvor klubben etablerte seg på nest øverste nivå. Åsane var nummer åtte på tabellen i 2016, da en ny, spesiell sak dukket opp. Knutsen hadde spillergruppen i ryggen, men måtte gå fra Åsane. Klubben snakket om manglende bruk av yngre spillere, mens Knutsen mente sparkingen handlet om lite spilletid for Roald Bruun-Hanssens sønn. Bruun-Hansen var daglig leder i Åsane den gange.

Ferden gikk uansett videre til Bodø, hvor Knutsen i 2017 ble assistent til Aasmund Bjørkan. Det endte i opprykk i første forsøk, med 19 poengs margin.

Fra januar 2018 overtok Knutsen som hovedtrener, med Bjørkan som sportslig leder. Glimt holdt plassen, før eventyret startet: Sølv og "årets trener" i 2019. Gull og "årets trener" i 2020.

Og i 2021: Serieledelse og gruppespill i Europa.

Roser treneren. Brede Moe kjenner Kjetil Knutsen veldig godt.

- Moderne 4-3-3

Erlend Dahl Reitan spilte under Knutsen både høsten 2017 og i hele 2019. 23-åringen er tydelig på at han ikke har noe med RBKs trenerjakt å gjøre, og at det helt sikkert finnes flere gode kandidater.

Men på direkte spørsmål om Knutsen, er Reitan tydelig:

- Han representerer det jeg vil si er et veldig moderne 4-3-3, med en miks av mye ballinnehav og evnen til å gå kjapt i lengderetning. Han er også veldig detaljorientert. Det er mye terping, nesten til det kjedsommelige. Men en får betalt, sier RBK-backen.

- Detaljorientert?

- Det gjelder i alt fra pasninger til press-spill, fra avslutninger mot mål til spillestil generelt. I tillegg er det tøffe, men relevante treningsøkter.

Joacim Jonsson.

Skytte og Botheim

Eurosports Jonsson skrev denne uka en blogg om nettopp Knutsen. Fotballeksperten er ikke i tvil om at bergenseren og RBK vil være en god match.

- En knallhard og kompromissløs leder, skriver Jonsson, og utdyper overfor Adresseavisen:

- Han vet akkurat hvordan han vil ha det. Og om en spiller ikke passer inn, er ikke Knutsen redd for å ta tøffe valg. Glimt hentet for eksempel Samuel Skytte, som måtte dra videre. Erik Botheim ble også kalt inn på kontoret i vår, hvor han fikk klar beskjed.

Jonsson mener spillerne må tåle mye under Knutsen - men at det gir resultater:

- Knutsen driver sitt lag knallhardt på feltet. Han er avhengig av spillere som tåler mye og hard trening. Spillerne må også være mentalt sterke. Han har mer eller mindre kun fokus på elleveren, og de som er nærmest den.

Jonsson påpeker også én ting til: I fjor mistet Glimt 100 målpoeng i trioen Phillip Zinckernagel, Kasper Junker og Jens Petter Hauge.

- Ni måneder senere leder Glimt ligaen likevel.

Skjedde noe før 2019

30. november i fjor var Glimt-stopper Brede Moe gjest i podcasten "Rasmus&Saga".

Den gang var ikke Knutsen og RBK tema, all den tid Hareide nettopp hadde tiltrådt.

Men Moe lettet på sløret hva gjelder Knutsens egenskaper som trener:

- Før 2019 skjedde det noe. Vi la vekk resultatmål, og gikk over til kun å tenke prestasjon, sa Moe - og illustrerte med hvordan Glimt fortsetter å fosse i angrep og jage scoringer, selv om man leder kamper.

- Tidligere var vi opptatt av å ha "så å så mange poeng" etter ti og 20 kamper. Da blir man fort mer påvirket av det i kamp, også.

- Han er veldig tydelig på hva han krever, uansett posisjon på banen. Han er ikke ekstrem med at ballen "skal dit eller dit". Men det er en rød tråd, la Moe til - om spillestilen som sjokkerte eliteserien i 2020.

- Hvordan er Knutsen på trening?

- Veldig tydelig på hva han vil ha ut av oss i hver enkelt trening. Enten det er "utholdenhetsdag", med spill på store flater, eller "speed-dag", hvor det er mindre flater. I tillegg er det taktisk trening på full bane. 11 mot 11, eller 11 mot 7 om det er ting han vil forsterke, svarte Moe den gangen.

Og la til:

-I tillegg er intensitet et ord som brukes mye. Og han har bygget stein for stein. Der vi i starten av Knutsen-tida klarte å holde trøkket oppe i 40-50 minutter av spilleøktene, er intensiteten høy mye lengre av øktene nå. Fordi vi tåler det.

Tror han har lyst

21. september 2021. Lerkendal. RBK-trening. Mens Hareide og spillerne gjør de siste forberedelsene til NM-kampen mot Viking, har det i lang tid blitt jobbet i kulissene i trenerjakten.

Med Knutsen.

Med minst én til.

Ett av temaene som antakelig diskuteres hos sportslig leder Mikael Dorsin og styremedlemmene, er tilgjengelighet.

Knutsen har kun kontrakt til sommeren 2022, så økonomisk er det begrenset hva Glimt kan kreve. Knutsens personlige betingelser vil nok også RBK kunne komme i havn med.

Men har Knutsen selv lyst?

Han har allerede blitt linket til klubber i Norden, som FC København og Aalborg. Klubber fra nasjoner utenfor våre naboland skal også ha hatt 52-åringen på radaren.

Samtidig jakter Brann trener, og familien til Knutsen bor fortsatt i Bergen.

Jonsson i Eurosport tror imidlertid at Knutsen trigges av tanken på Lerkendal.

- RBK har tatt noen titler også de siste årene, men i mine øyne er det en "sovende bjørn". Norges største klubb, med det største potensialet. Det kan trigge Knutsen. Å forsøke å få ut det potensialet, sier han - og fortsetter:

- Familien er heller ikke mer enn en kort flytur unna. Jeg tror det også kan spille inn, kontra for eksempel en klubb i utlandet.

RBK-backen Dahl Reitan er enig.

- Nå blir dette veldig hypotetisk. Jeg har heller ikke snakket med han selv. Jeg har også full tillit til klubben og jobben de gjør med å finne trener. Uansett hvem det blir. Men jeg tror han trigges av jobben. Det hadde i hvert fall trigget meg om han kom, smiler han.