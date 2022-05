Barcelona-stjernen kritisk etter «Gullballen-smell»

TORINO (VG) Før Champions League-finalen ble Barcelona-Lyon omtalt som en «Gullball-duell» mellom stjernene Alexis Putellas og Ada Hegerberg. Etter nederlaget var katalaneren kritisk til motstanden hjemme i Spania.

GIKK I STÅ: Alexia Putellas og Barcelona hadde en håpløs førsteomgang mot Lyon og tapte Champions League-finalen.

Barcelona var favoritter før lørdagens Champions League-finale. Mens norsk presse var mest opptatt av duellen mellom Hegerberg og Barcelonas kant Caroline Graham Hansen, var oppmerksomheten størst rundt Gullball-vinnerne Hegerberg mot Putellas i Europa. Blant annet kalte franske L’Equipe duellen for «Ballon d’or-kampen», mens spanske Marca skrev «Av de mange duellene vi kan se i denne finalen, er det en som skinner over resten».

Best ut av det kom Hegerberg med en scoring, en assist og hennes sjette seier i Champions League. Putellas reduserte riktig nok vakkert til 1–3 med en volley etter perfekt innlegg fra Graham Hansen, men Barcelona kom aldri tilbake fra den grusomme åpningen. Etter 33 minutter sto det 3–0 til Lyon, tross at Barcelona dominerte mye av banespillet.

Putellas mener Barcelona ikke hang med på intensiteten og kraften til Lyon.

– Vurderingen min er at uansett hvor mye vi trener, trenger vi mer tempo i konkurranse. Denne rytmen får vi ikke i hjemlige kamper. Det oppnår vi ved at alle strammer inn, både infrastrukturen og alle aktørene må strammes inn hvis vi skal få dette tempoet. Vi må ha endring, sa Barcelona-kapteinen til spansk TV 3.

DEJA VU: I 2019 scoret Ada Hegerberg hat trick da Lyon vant Champions League-finalen mot Barcelona. I 2022 var Hegerberg igjen en gigant for Lyon.

Barcelona er i helt egen klasse i Spania. De vant serien med 30 av 30 seirer og en målforskjell på absurde 159-11. Avstanden ned til Sociedad var 24 poeng.

I fransk liga er Lyon også suverene med 58 poeng av 60 mulige hittil, men kampen fra PSG, som er fem poeng bak, er tøff.

– Som spiller ville jeg elsket å ha dette tempoet i hver kamp, sa Putellas.

Hun er et symbol for Barcelona, toppscorer i Champions League med 11 mål og vant Gullballen i 2021. I 2018 vant Hegerberg tidenes først utdeling for kvinnene, mens Megan Rapinoe gikk til topps i 2019. I 2020 ble det ikke delt ut på grunn av pandemien.

Barcelona-trener Jonatan Giráldez fikk spørsmål om konkurransen i Spania er for liten.

– Jeg kommer ikke til å komme med unnskyldninger, svarte Giráldez.

– Vi burde spilt raskere og vi har spillere til å gjøre det. Vi kan ikke vinne hver kamp, sa han videre.

Ian Wright, tidligere Arsenal-helt, fulgte kampen for Dazn og hyllet inngangen til Lyon.

– Vi visste hva det betydde for Lyon å være tilbake her (i Champions League-finalen». Det de viste i starten av kampen, og særlig hvor oppmerksomme de var på Putellas. De ga henne ikke noe tid med ball, sa Wright.

Etter kampen var Barcelona-spillerne knust og Graham Hansen var i tårer på banen. Hverken Graham Hansen eller Ingrid Syrstad Engen, som var på benken, gikk gjennom pressesonen etter kampen.

Der var det stort sett bare glade Lyon-spillere, men heller ikke Hegerberg dukket opp til de norske mediene som ventet til midnatt. Det ble forklart med at hun var på rutinemessig dopingkontroll før Lyon skulle fly hjem raskt.