Agenten: «Stor sjanse» for Braut Brunes-salg i sommer

Jonatan Braut Brunes (21) kan følge i fetter Erling Braut Haaland (21) sine fotspor med et klubbytte innen relativt kort tid, får VG opplyst.

LSK-EIENDOM: Jonatan Braut Brunes spilte for Lillestrøm mot Bodø/Glimts Marius Lode og Patrick Berg i fjor – før han gikk på lån til Start i år.

24. mai 2022 19:47 Sist oppdatert nå nettopp

– Slik det ser ut nå, er det stor sjanse for at det kan skje en overgang i sommer. Det skal selvfølgelig være rett for både spiller og klubb, men jeg kan bekrefte at det er interesse for Jonatan, sier agent Atta Aneke til VG.

– Hva blir den viktigste vurderingen foran et mulig klubbytte?

– At man tar det riktige steget og ikke gaper for høyt med engang, men at man går et sted hvor Jonatan fortsetter å få spille og utvikle seg. Det er ikke om å gjøre å gå til størst klubb med en gang.

Braut Brunes har herjet for Start denne sesongen med 11 mål på syv kamper – inkludert to hat trick. Prestasjonene skal ha tiltrukket interesse fra blant annet 2. Bundesliga og den belgiske toppdivisjonen, etter det VG kjenner til.

Jærbuen er på utlån fra Lillestrøm, hvor han har en avtale ut 2023. Med drøyt halvannet år igjen av kontrakten kan romerikingene gjøre lurt i å innkassere en overgangssum for Obos-ligaens suverene toppscorer til sommeren.

– Det er alltid kjekt at det er interesse. Det betyr at du har gjort noe riktig. Men nå er fokuset mitt på å prestere for Start og hjelpe dem så mye som mulig, sier Braut Brunes til VG.

– Men du vet at ting kan endre seg i sommer?

– Ja, altså, ting kan alltid skje, men planen har hele tiden vært å bli i Start ut sesongen. Så får vi se hva som eventuelt skjer eller ikke skjer, men det er ikke noe jeg har hatt fokus på nå.

1. august har Lillestrøm muligheten til å kalle Braut Brunes tilbake fra lånet i Kristiansand, men det er altså mer sannsynlig med et salg, får VG opplyst.

Også sportssjef Simon Mesfin i LSK bekrefter at det er interesse fra andre klubber.

– Jonatan kan hentes tilbake til oss, gå videre til en annen klubb eller bli i Start. I samarbeid med Jonatan, hans agenter og Start inngikk vi utlånsavtalen med tanke på at det var noe som skulle vare ut hele 2022. Per i dag har vi ikke andre intensjoner enn det, men man kan ikke garantere noen ting i fotball. Verden forandrer seg ganske kjapt her, sier Mesfin til VG.

Sportssjefen presiserer på sin side at «det kan være langt fra interesse til at noe skjer».

Også LSK-angriper Akor Adams (22) skal følges av større klubber.

– Det er ikke noen tvil om at Akor Adams og Braut Brunes er spillere som er interessante for andre klubber på ulike nivåer. Jeg vet at det er interesse for begge spillerne. Det er ikke unaturlig med tanke på at de scorer mål, er unge og fortsatt har et stort potensial for videreutvikling, sier Mesfin.

Mandag scoret Braut Brunes to nye mål for Start i bortekampen mot Ranheim. Etter en overnatting i Trondheim fløy den 189 centimeter høye, venstrebente spissen tilbake til Kristiansand med lagkameratene. Parallelt landet søskenbarnet og bestekompisen Erling Braut Haaland i Manchester for å fullføre overgangen til Premier League-mester City.

LSKs sportssjef mener det felles etternavnet har en viss betydning når andre klubber vurderer Braut Brunes.

– Nummer 1: Jonatan må prestere på et bra nivå og score mål for å tiltrekke seg interesse. Det er det som kvalitetssikrer en spiss. Nummer 2: Det er ikke negativt at han heter Braut. Men klubber er ikke interessert i Jonatan kun fordi han heter Braut, men fordi han presterer bra.

Personlig gjør Braut Brunes det han får betalt for – han fokuserer på å score flest mulig mål og hjelpe laget sitt til flest mulig poeng.

– Jeg følte at det var forventninger til meg og press da jeg kom til Start. Det trives jeg med. Jeg liker at det er sånn. Da jeg fikk den starten jeg fikk med hat trick mot Åsane, har jeg bare bygget videre på det og tatt med meg selvtillit derfra, forteller Braut Brunes.

– Hvilken tanker går du ut på banen med om dagen med den formen du er i?

– På banen tenker jeg bare å jakte neste sjanse og være i de rette posisjonene når ballen kommer.

– Hvor tungt veier fast spilletid for deg?

– Det sier seg selv at spilletid er viktig. Å spille kamper er viktig for utviklingen min, og det er kamper som gjør fotball kjekt. Nå er det to kamper igjen å prestere på før vi får en liten pause etterpå. Det skal bli godt. Så skal jeg restarte igjen, sier Braut Brunes.

Torsdag spiller han for Start mot Raufoss før det søndag blir en spesiell retur til Jæren og kamp mot barndomsklubben Bryne. Deretter venter en ferie i Spania for den ettertraktede angriperen.