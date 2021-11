Solbakken tar selvkritikk: – Den må jeg ta på meg

ROTTERDAM/OSLO (VG) Ståle Solbakken (53) ergrer seg fortsatt over myndighetene og kampen han kaller «Bent Høie testimonial», men tar også selvkritikk.

MISFORNØYD: Ståle Solbakken under Norges kamp mot Tyrkia i Málaga i mars. Etter tirsdagens kamp mot Nederland tok han selvkritikk for laguttaket.

– Jeg gjorde ikke noe godt laguttak i den kampen. Jeg gjorde om for mye på de to-tre dagene. Det har bitt oss i baken hele kvaliken, sier Ståle Solbakken.

Gruesokningens tid som landslagssjef startet på verst tenkelig vis da coronarestriksjoner førte til at den første landslagssamlingen ble lagt til spanske Marbella.

Etter å ha vunnet borte mot Gibraltar, spilte Norge «hjemmekamp» i Málaga mot Tyrkia i mars.

– Da var det andre prioriteringer. Det aksepterte vi i Norge. Det er ting som er viktigere enn fotball. Vi spilte i Malaga og hadde en fin samling, sier Solbakken.

Det endte med tyrkisk 3–0-seier. Dermed havnet Norge fra start i VM-kvaliken – etter kampen som Solbakken altså døpte «Bent Høie testimonial», siden Norge ikke kunne spille kampen hjemme i Norge på det tidspunktet.

Etter å ha tatt selvkritikk på laguttaket som har «bitt Norge i baken hele kvaliken», fortsetter Solbakken resonnementet sitt:

– Så kan du si at bortekampen mot Tyrkia (i oktober) kanskje var den beste kampen med tanke på forutsetningene med alle de forfallene. Det var 5–2 i sjanser og vi hadde alle muligheter til å vinne den kampen og utligne forskjellen. De to kampene jeg ser på som avgjørende for at vi ikke kommer dit, sier Solbakken til VG på pressekonferansen etter kampen.

Ett poeng mot Tyrkia over to kamper og ett poeng hjemme mot Latvia ble til slutt utslagsgivende for at en plass blant de to beste i gruppen havnet utenfor rekkevidde for Solbakkens menn.

– Det er to kamper som vi kan si ikke har gått helt etter planen. Tyrkia i den første kampen, da var ikke vi eller jeg klare. Jeg hadde hatt dem i et kvarter, holdt jeg på å si. Vi dro ned med 33 spillere, da er det treneren som er nødt til å velge riktige spillere og taktikk og jeg gjorde om på for mye og spillerne var ukomfortable med tanke på hva de var vant til. Da hadde det vært bedre å spille mer som før. Den må jeg ta på meg, sier Solbakken.

Fakta Slik stilte Norge mot Tyrkia 27. mars 4–3–1–2: Rune Almenning Jarstein – Julian Ryerson, Stian Gregersen, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Fredrik Midtsjø, Patrick Berg, Mohamed Elyounoussi – Martin Ødegaard – Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth. Vis mer

– Ellers har resten vært bunnsolid. Vi burde scoret mot Latvia, men man får en sånn kamp gjennom en kvalik. Alle de andre kampene, ikke i dag (tirsdag), har vi skapt mange sjanser, men hatt litt dårlig uttelling, mener han.

FORNØYD MED UTVIKLINGEN: Ståle Solbakken mener landslaget har tatt gode steg fremover i løpet av VM-kvalifiseringen.

Norge har ikke kommet seg til et sluttspill siden EM i 2000, og etter 11. mislykkede forsøk på å kvalifisere seg, er Solbakken trygg på at det vil lykkes i den neste kvalifiseringen.

– Jeg er helt sikker på vi greier Tyskland 2024 om vi fortsetter på det vi har begynt med nå. Spillerne føler seg trygge, komfortable og spiller med selvtillit. Det gjør de i dag også, selv om de ikke lykkes med alt. Det er en stor tro og optimisme i laget. Alle skadene har gjort at vi har brukt mange spillere og mange har vokst, sier Solbakken.

Venstreback Birger Meling er blant de som har fått mye tillit under Solbakken.

– Du har kjempet i ett år sammen for et felles mål. Når det går fløyten er det en tomhetsfølelse inn i deg. Du er skuffet og lei deg. Vi er mennesker vi òg, og det å få den i fleisen etter den høsten vi har hatt, det er klart det er tungt. Vi følte i denne samlingen at det var mulig å få til noe, og da er det tungt å sitte igjen med svarteper, sier han.

Den tidligere landslagshelten Kjetil Rekdal mener kvaliken viser at Norge fremdeles har en vei å gå.

– Hvis vi er ærlige, er vi faktisk ikke gode nok. Når vi ikke klarer å slå Latvia hjemme, tar ett poeng mot Tyrkia og ett mot Nederland, er vi ikke gode nok, sa Rekdal i VGTV-studioet etter kampen.