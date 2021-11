Solskjær etter nytt ydmykende tap: – En veldig vanskelig periode

(Manchester United – Manchester City 0–2) Etter at Manchester United ble rundspilt av byrival City, er Ole Gunnar Solskjær (48) igjen under sterkt press. Men manageren avviser at han sitter på lånt tid.

6. nov. 2021 16:28 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha tapt 0–5 mot Liverpool for to uker siden, økte presset dramatisk på Ole Gunnar Solskjær. Det ble spekulert i at han fikk tre kamper på seg for å få orden på laget. Det startet med 3–0-seier borte mot Tottenham, fortsatte med 2–2 og et viktig poeng i Champions League borte mot Atalanta, men «skjebneuken» fikk en svært dårlig avslutning hjemme mot Manchester City.

Et tafatt Manchester United var ikke i nærheten av å kunne true byrivalen og ble i lange perioder rundspilt av de lyseblå, i kampen som endte 2–0 til Manchester City.

– Det har vært en veldig vanskelig periode siden forrige kamp vi spilte her (0–5-tapet mot Liverpool). Vi har gått litt vekk fra hvordan vi har pleid å være. Vi dro til Tottenham og vant 3–0 der med en nytt system. Vi fikk et godt resultat mot Atalanta med et annet system. Systemer og stiler ... Vi må være mer på hugget. Jeg kan ikke se på meg selv og si at dette er slik jeg ønsker at Manchester United skal spille, sier Solskjær til Sky Sports.

Etter kampen ble Ole Gunnar Solskjær spurt om han føler at han har startet å sitte på «lånt tid».

– Nei, det starter jeg ikke å gjøre. Jeg har god kommunikasjon med klubben hele tiden. Jeg jobber for Manchester United, jeg ønsker det beste for Manchester United. Så lenge jeg er her, ønsker jeg å gjøre hva jeg kan for å forbedre dette, sier Solskjær.

Solskjær tok seg tid til å rose Manchester City for en godt gjennomført kamp, men var samtidig klar på Manchester United må heve sitt eget nivå. Manchester United står nå med 17 poeng etter elleve kamper. Spurt om tapene mot Liverpool og Manchester City viser hvor langt Manchester United er bak de beste lagene, svarer Solskjær:

– For øyeblikket, ja. Vi må tilbake til hva vi begynte å se ut som. Vi begynte å se ut som et skikkelig lag forrige sesong, i starten av denne sesongen. Vi må tilbake til det. sier Solskjær.

Nordmannen var ikke fornøyd med måten Manchester United startet kampen.

– Vi startet kampen dårlig. Vi var passive. Det ville alltid bli en vanskelig kamp, men det blir tøft når man havner under 0–1. David (de Gea) holdt oss inne i kampen med noen gode redninger, og så scoret de et mål de alltid scorer. Cancelo kommer inn i banen og slår inn mot bakre stolpe. Vi vet det vil skje, men det burde ikke skje.

Nå venter en landslagspause. Manchesters Uniteds neste kamp er borte mot Watford 20. november.

– Kravene til meg og spillerne vil være høye. Vi må komme tilbake til dit vi var tidligere. Vi har spillerne til det, mener Solskjær.