Svensk sjokktap i Zlatan-comebacket: – «Jättefiasko»

(Georgia - Sverige 2–0) Sverige snublet noe voldsomt i Zlatan Ibrahimovic’ første landskamp siden mars. 40-åringens gjensyn med landslagsfotball ble fullstendig overskygget av hardtarbeidende georgiere.

FORTVILTE: Zlatan Ibrahimovic fikk et alt annet enn gledelig gjensyn med landslagsfotball torsdag kveld.

11. nov. 2021 19:52 Sist oppdatert nå nettopp

Den unge kantspilleren Khvicha Kvartskhelia, som til daglig spiller i russiske Rubin Kazan, scoret begge målene mot gruppeleder Sverige, som plutselig har gjort veien til neste års VM langt tøffere for seg selv.

For med seier på Adjarabet Arena kunne Sverige blitt VM-klare allerede i kveld dersom Spania avgir poeng mot Hellas klokken 20.45. I aller siste VM-kvalifiseringskamp møtes Spania og Sverige. Svenskene har fortsatt alt i egne hender - uavhengig av hvordan det går med Spania i kveld, men tapet i Georgia gjør det imidlertid vanskeligere.

Dersom Spania gjør sin del av jobben - i en kamp der de er favoritter - må svenskene vinne i Spania søndag kveld.

Det hele kunne vært unngått, for Janne Anderssons menn hadde nok av sjanser til å avgjøre.

Allerede i første omgang kunne Sverige ha punktert kampen. De skapte en rekke store sjanser: Zlatan Ibrahimovic, som var tilbake på banen for Sverige for først gang siden mars, hadde tre gode muligheter - alle med hodet - men ble enten stoppet av keeper eller en forsvarsspiller på streken. Hans spissmakker, Alexander Isak, var også farlig frempå. Han kom alene med Georgias keeper, Girogi Loria, men sendte avslutningen rett på ham.

Svenskene dominerte banespillet og man følte lenge at det bare var et tidsspørsmål før ballen lå i Georgias mål. Etter en times spill hadde Sverige syv avslutninger på mål - mot Georgias null.

Men så smalt det både én og to ganger fra Kvaratskhelia, som sørget for jubel på noe glisne Adjarabat Arena, like ved Svartehavet. Kantspilleren sørget for 1–0 etter kaos inne i Sverige-boksen etter en dødball, og doblet ledelsen da han løp rett gjennom et passivt Sverige-forsvar og plasserte ballen i mål.

20-åringen har allerede gjort seg bemerket i VM-kvalifiseringen med scoringer mot både Spania og Hellas.

GEORGIAS HELT: Khvicha Kvartskhelia scoret begge målene da Georgia rystet Sverige. Her jubler han for 1–0.

Mot slutten av kampen ble også Juventus-spiller Dejan Kulusevski byttet inn i håp om å få på plass en sluttspurt, men svenskene gikk målløse av banen, og er plutselig på bakbeina i kampen om en VM-billett.

Georgia, rangert som nummer 93 i verden på FIFA-rankingen, tok på sin side sin andre seier i gruppe B. Da sluttsignalet gikk samlet spillere og støtteapparat seg i en sirkel og feiret.

Aftonbladet brukte ordet «jättefiasko» - kjempefiasko - da Georgia gikk opp i en 2–0-ledelse.

– Det er ikke sant. Sverige er på vei mot å spille bort sin gylne sjans til å seg til VM på raskeste og enkleste vis. Godnatt, Sverige, skrev avisens livereporter.

Også Expressen bruker ordet «fiasko» om kampen.

